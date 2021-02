Kød på skolemenuen er et spørgsmål om franske slagteres ære og børns helbred, mener minister.

Kødfri skolefrokoster i en fransk kommune er kommet på dagsordenen blandt landets toppolitikere.

Således er flere ministre fra den franske regering gået til angreb på Lyons borgmester for kommunens nye tiltag om kun at tilbyde én kødfri ret - dog nogle gang med fisk - i skolerne.

Dels mener ministrene, at tiltaget "fornærmer" franske slagtere. Nogle mener endda, at det kan være skadeligt for børns sundhed.

Lyons borgmester, Grégory Doucet, har dog straks skudt tilbage.

Han understreger, at tiltaget blot skal sikre hurtig betjening i skolerne, hvilket gør det lettere at holde afstand i køen til skolekøkkenerne under pandemien.

Lyon anses af nogle for at være Frankrigs kulinariske hovedstad og har et berømt, kødbaseret køkken, hvilket næppe har gjort tiltaget mindre kontroversielt.

- Lad os stoppe med at gøre mad ideologisk, skriver den franske landbrugsminister, Julien Denormandie, på Twitter.

- Lad os give dem (børnene) det, som de har brug for, for at vokse ordentligt. Kød er en del af det, skriver han og tilføjer, at han har bedt regionens præfekt - en statsligt udpeget topembedsmand - om at underkende det nye tiltag.

Indenrigsminister Gérald Darmanin følger trop og kalder endda skolefrokosterne en "uacceptabel fornærmelse" mod franske landmænd og slagtere.

- Vi kan se, at De Grønnes elitære og moraliserende politik ekskluderer arbejderklasserne. Mange børn får ofte kun mulighed for at spise kød i skolekantinen, siger han.

Borgmesteren Grégory Doucet var en af flere fra partiet De Grønne, der lykkedes med at få borgmesterposter ved sidste års lokalvalg.

Han skriver på Twitter, at menuen, som også inkluderer æg og fisk, er afbalanceret.

Doucet forklarer også, at hans mere højreorienterede forgænger gjorde præcis det samme under første bølge af pandemien.

