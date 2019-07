En livsfarlig kødædende bakterie beslægtet med kolerabakterien lurer i havvandet langs USAs østkyst, hvor mange turister lige nu flokkes i badevandet med smittefare.

CBS News melder om flere personer ramt af infektioner, da bakterien vibrio er kødædende og kan komme ind i kroppen via åbne sår. Bakterien kommer især frem, når vandet er varmt.

Og en af dem, der har fået bakterien at mærke, er Tyler King, der arbejder med vandsport i Santa Rosa Beach i Florida.

Han var ikke engang i kontakt med vand, men han blev alligevel ramt af store hævelser i venstre overarm.

Efter et par timer var armet hævet op til at være tre gange større end normalt.

»Hvis jeg havde lagt mig til at sove og vågnede med det her, ville jeg nok have været uden arm nu,« siger han.

Lynn Fleming på 77 snublede under en ferie til Coquina Beach i Florida og fik sig et to centimeter stort sår på skinnebenet.

Såret blev renset af en livredder, men infektionen bredte sig og kvinden døde to uger senere på grund af vibrio-bakterien.

12-årig Kylei Brown fik sig også en slem forskrækkelse, da hun blev smittet med bakterien via sin skadede tå. Men fordi hun fik hjælp fra lægerne med det samme, overlevede hun.

Hendes mor, Michelle Brown, deler billeder af sårene og advarer på Facebook om, at en tur på stranden altså kan ende meget dramatisk.

»Jeg vil dele hendes historie i håb om, at det kan redde andre. Det er vigtigt at være bevist om tegn og symptomer og få behandling hurtigt,« skriver hun.

Ifølge det amerikanske smittevernsenteret CDC bliver rundt regnet 80.000 smittet hvert år, og der er 100 dødsfald om året i USA.