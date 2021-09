Det var, da Jonathan Lewis slog hul i væggen, at han så den lille dukke.

»Nogle af mine venner siger, at jeg skal sætte huset til salg igen, men jeg synes bare, det er sjovt,« siger han.

Den engelske skolelærer havde ikke ejet sin nye bolig i Liverpool i lang tid, inden han ifølge Liverpool Echo gjorde det mystiske fund.

Så sent som i fredags fik Jonathan Lewis nøglen til huset i bydelen Walton, hvorefter han besluttede sig for fjerne en væg i køkkenet, fordi han vidste, at der var et hulrum inde bagved.

Da jeg lyste ind, kunne jeg se dukken sidde dér Jonathan Lewis

Han slog først et hul i væggen og kiggede ind. Et par øjne kiggede tilbage.

»Da jeg lyste ind, kunne jeg se dukken sidde dér,« som den 32-årige brite fortæller.

Og ikke nok med det – den lille dukke havde et lille brev i hånden, der begyndte med ordene 'tak fordi du har befriet mig'.

Dernæst fulgte nogle flere sætninger:

Brevet. Foto: Jonathan Lewis Vis mere Brevet. Foto: Jonathan Lewis

'Mit navn er Emily. Mine oprindelige ejere boede i dette hus i 1961, men jeg kunne ikke lide dem, så de måtte væk. Det eneste, de foretog sig, var at synge og være glade. Det var ikke til at holde ud. Jeg valgte at bruge kniv til at slå dem ihjel, så jeg håber også, at du har knive,' stod der i brevet, der blev afsluttet med et ildevarslende:

'Håber du sover godt.'

Jonathan Lewis er dog helt sikker på, at der ikke er tale om en morderisk dukke, men om en prank udført af de foregående ejere.

»Brevet siger '1961', men da ejendomsmægleren viste mig rundt, sagde han, at køkkenet var blevet renoveret for kun fire-fem år siden,« siger den nye husejer:

»Jeg tror, at det må være lagt ind på det tidspunkt, for papiret ser ikke særligt gammelt ud, og faktisk virker det relativt nyt.«