En handelskvinde, der efter sigende har særdeles gode øjne, købte et maleri af Jesus Kristus og fandt, gemt nedenunder, et hemmeligt portræt af Jesus.

Det mørkeagtige portræt var blevet malet ovenpå under de konservative, victorianske tider.

»Hans selvbevidste oprette position, præsentationen af hans sår, en demonstration at triumfen over døden og et himmelsk lys over ham markerer ham som Kristus, Jordens frelser.«

Sådan beskriver Sotheby's auktioner selv værket, som de havde til salg, efter det hemmelige portræt var blevet afsløret, ifølge New York Post

Værket, der er skabt i det 16. århundrede, blev købt af Dorothea Apovnik fra Vien, og portrættet blev først opdaget under en restaurering af det noget mørkere maleri.

Portrættet blev auktioneret bort onsdag aften i New York for 399.000 dollar - det svarer til godt 2,6 millioner kroner.

Mesteren bag maleriet antages at være den flamske maler Sanders van Hemessen.

David Pollack, der står for de gamle malerier hos Sotheby's, tror, at det er malet over i det 19. århundrede.

»Dets dynamiske, flamboyante posering, dets nøgne form, dets lyse, utrolige farver er alle ting, der ville være upassende i en victoriansk tid,« siger Pollack på en video, der blev lagt op inden Sotheby's salg.

»Kristus bliver her ikke portrætteret som en mand, der sørger.«