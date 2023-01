Lyt til artiklen

En usædvanlig god handel.

Det må man sige, at den engelske kunstmaler John Craxton, der for kort tid siden besøgte en lille antikbutik i London, har gjort.

Det skriver The Guardian.

Craxton spottede nemlig en lysekrone, han straks mistænkte var lavet af den store billedhugger Alberto Giacometti – og så købte han den for den nette sum af 2000 danske kroner.

Det viste sig at være et rigtig godt træk for den engelske kunstmaler.

Lysekronen var nemlig, som han mistænkte, lavet af Giacometti – og selvom billedhuggeren producerede mange lysekroner i sin tid i 1940erne, var netop denne lysekrone i den lille antikbutik ‘helt unik.’

»Ingen af hans lysekroner har den samme historie. Man skal tænke på den som en skulptur fremfor blot et lys,« fortæller kunstvaluerer James Glennie til mediet.

Lysekronen John Craxton fik fingrene i for et par tusindkronesedler, står nu til at kunne blive solgt for svimlende 59 millioner på en auktion indenfor få uger.