Er det virkelig sandt, at en cheeseburger fra McDonalds aldrig forgår?

Det spørgsmål stillede islandske Hjortur Smarason sig selv, da McDonalds i 2009 lukkede alle deres restauranter på Island.

»Jeg havde hørt, at McDonalds-mad aldrig nedbrydes, så jeg ville se, om det var sandt,« fortæller han ifølge britiske BBC.

Så i stedet for at spise den burger, som han dengang købte, så valgte han altså at gemme den.

Og nu - altså i denne uge - skulle det tilsyneladende være 10 år siden, at måltidet blev købt.

Spørgmålet er så, om måltidet stadig eksisterer?

Det korte svar er: Ja.

Cheeseburgeren og de tilhørende pomfritter eksisterer nemlig i bedste velgående, og som du kan se længere nede i artiklen, så skulle man næsten tro, at menuen var købt for nylig - hvis man altså ikke vidste bedre.

I årene efter, at burgermenuen blev købt, opbevarede Hjortur Smarason den i en plastikpose i garagen, men da han i 2012 bemærkede, at der var en lille ændring i burgerens konsistens, donerede han menuen til Islands Nationalmuseum, hvor den blev udstillet.

Nogle år senere besluttede museet, at de ikke længere kunne udstille cheeseburgeren og pomfritterne.

Den på det tidspunkt mange år gamle menu blev leveret tilbage til Hjortur Smarason skriver britiske BBC.

I dag står burgermenuen på vandrehjemmet Snotra House i det sydlige Island, hvor den er udstillet i en montre.

TOPSHOT - A burger with a side of fries protected in a glass case, belonging to Iceland's Hjortur Smarason, is on display in the Snotra House, a hostel in Thykkvibaer, southern Iceland, on October 31, 2019. - A decade after McDonald's shut down in Iceland, thousands of online users follow the live slow decay of the last order - - a seemingly indestructible burger with a side of fries protected in a glass case like a precious gem. The American chain closed its only three branches in Iceland during the subarctic island's financial crisis in 2009, making it one of the only Western countries without a McDonald's. (Photo by Angelika OSIEWALSKA / AFP) / - - - -IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE- - - - - / GETTYOUT Foto: ANGELIKA OSIEWALSKA Vis mere TOPSHOT - A burger with a side of fries protected in a glass case, belonging to Iceland's Hjortur Smarason, is on display in the Snotra House, a hostel in Thykkvibaer, southern Iceland, on October 31, 2019. - A decade after McDonald's shut down in Iceland, thousands of online users follow the live slow decay of the last order - - a seemingly indestructible burger with a side of fries protected in a glass case like a precious gem. The American chain closed its only three branches in Iceland during the subarctic island's financial crisis in 2009, making it one of the only Western countries without a McDonald's. (Photo by Angelika OSIEWALSKA / AFP) / - - - -IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE- - - - - / GETTYOUT Foto: ANGELIKA OSIEWALSKA

»Den gamle fyr er der stadig og har det godt. Den ser faktisk stadig god ud,« siger vandrehjemsejer Siggi Sigurdur til BBC.

Her kan gæster følge med i, hvordan cheeseburgeren og pomfritterne bliver - eller aldrig bliver - nedbrudt.

Og skulle artiklen have vakt din nysgerrighed, så kan du rent faktisk selv se, hvordan burgermenuen ser ud i dette øjeblik.

Der er nemlig oprettet et livestream, der efter sigende har 400.000 daglige seere.