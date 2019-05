Natten til torsdag dansk tid lykkedes det Rasmus Kragh som den første dansker nogensinde at nå toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Men for to andre bjergbestigere blev turen til toppen fatal.

Onsdag mistede to personer livet på en dag, hvor det berømte bjerg var ramt af noget, der bedste kan betegnes som myldretid.

På grund af gode vejrforhold søgte mere end 200 bjergbestigere mod toppen fra begge sider af bjerget.

Det betød, at mange klatrere måtte vente op til to timer i rebene med fare for frostskader og højdesyge.

Den erfarne, amerikanske bjergbestiger, Donald Lynn Cash, kollapsede onsdag i 8,848m højde, mens han var ved at tage billeder.

Forinden havde den 55-årige amerikaner klatret i over 12 timer. Det lykkedes sherpaer at genoplive ham og bringe ham lidt af vejen ned, men få timer senere døde han af iltmangel. Det oplyser blandt andre den britiske avis Daily Mail.

Indiske Anjali Kulkarni - også 55 - døde, mens hun var på vej ned fra toppen.

»Hun var nødt til at vente i lang tid for at nå toppen og komme ned igen. Hun kunne ikke gå selv og døde, da sherpaguiderne bragte hende ned,« siger hendes tur-organisator Thupden Sherpa til Mumbai Mirror.

Flere og flere forsøger hvert år at udleve drømmen om at bestige verdens højeste bjerg, og Mount Everest er blevet berygtet for kødannelse og ophobing af affald.

Fire uidentificerede lig er blevet fundet 23. maj i forbindelse med en oprydningskampagne på Mount Everest. Ligene formodes at være bjergbestigere der er døde tidligere år. Foto: NARENDRA SHRESTHA Vis mere Fire uidentificerede lig er blevet fundet 23. maj i forbindelse med en oprydningskampagne på Mount Everest. Ligene formodes at være bjergbestigere der er døde tidligere år. Foto: NARENDRA SHRESTHA

Bjerget er big business for Kina og Nepals turistindustrier. Det koster 11.000 dollars at kravle op på bjerget og hvert år udstikker myndighederne flere tilladelse til at både amatører og erfarne bjergbestigere.

Alene i år har Nepal givet 378 klatretilladelser mod 373 i 2017. Når man tæller deres guider med, vil mere end 750 personer bestige bjerget fra Nepalsiden i år.

Kina har udstedt 140 tilladelse og det betyder, at det samlede antal besøgende kan slå siste års rekord på 807 besøgende, hvoraf fem døde.

Siden Sir Edmund Hillary ogn Tenzing Norgay besteg bjerget for første gang i 1953 har mere end 4.000 mænd og kvinder gjort dem kunsten efter.

Mange er døde og det skønnes, at der befinder sig omkring 300 lig på bjerget. Donald Lynn Cash er nu en af dem.

Han var pensioneret software-udvikler og havde sat sig som sit mål at bestige de fem højeste tinder på fem kontinenter.

Han manglede kun Mount Everest og herefter var det hans plan, at køre tværs over USA til sommer.