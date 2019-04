Præsten Jean-Marc Fournier løb ind i en brændende Notre Dame-katedralen for at redde uvurderlige skatter.

En resolut handlen fra Jean-Marc Fournier reddede den tornekrone, som Jesus angiveligt bar under korsfæstelsen.

For alt imens flammer og røg omkransede Notre Dame-katedralen, løb Jean-Marc Fournier, der også er brandmand, ind i den brændende kirke.

Men redningsaktionen var ikke helt uden problemer.

Foruden varmen fra flammehelvedet og den medfølgende risici, så manglede Jean-Marc Fournier også en kode til det pengeskab, som tornekronen var låst inde i.

»Vi havde ikke koderne, og vi kunne ikke få fat i de mennesker, der havde koderne,« fortæller Jean-Marc Fournier ifølge CNN.

Heldigvis dukkede en kirkemedarbejder op med koden umiddelbart efter brandvæsenets ankomst, og Jean-Marc Fournier kunne sikre den hellige tornekrone.

Både Jean-Marc Fournier og hans kolleger i det parisiske brandvæsen er siden tragedien mandag blevet hyldet af det franske folk.

Brandmændenes indsats i de første timer efter, at branden brød ud, har formentlig været årsag til, at en lang række af kirkens uerstattelige kunstværker er blevet reddet.

Notre Dame brød i brand sidst på dagen mandag den 15. april. Katedralen er et af de mest kendte vartegn i den franske hovedstad, Paris.

Katedralen tog knap 200 år at opføre og stod færdig i år 1345. Den har dermed overlevet store omvæltninger i det franske samfund.

Det lykkedes for brandfolk at få slukket branden i tide, til at man kunne redde store dele af den ikoniske katedral.