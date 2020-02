Pilot manglede "almindelig omhu", hedder det i Vanessa Bryants søgsmål mod helikopterfirma.

Der gik et chok igennem den amerikanske sportsverden, da basketballstjernen Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna, blev dræbt i et helikopterstyrt for cirka en måned siden.

Og styrtet, hvor alle ni om bord blev dræbt, skal have konsekvenser for helikopterfirmaet, hvis helikopter Kobe Bryant og datteren var med.

Det er Kobe Bryants efterladte kone, Vanessa Bryant, kommet frem til.

Hun har mandag lagt sag an mod helikopterfirmaet, som hedder Island Express Helicopters.

Det skriver Los Angeles Times.

Ifølge søgsmålet er det piloten, Ara Zobayan, som også døde i styrtet, der var skyld i ulykken.

Han manglede "almindelig omhu", da han fløj helikopteren, hedder det i søgsmålet.

Bryants og de øvrige passagerers død er en direkte konsekvens af Zobayans "uagtsomme adfærd". Det gør helikopterfirmaet "indirekte ansvarlig i alle henseender", lyder det videre ifølge Los Angeles Times.

Meldingen om søgsmålet kommer samme dag som en mindehøjtidelighed for Kobe Bryant og Gianna. Ved højtideligheden holdt Vanessa Bryant en lang, tårevædet tale.

En rapport fra de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, har vist, at piloten før styrtet havde fået en reprimande for sin flyvning.

Ifølge rapporten trodsede Ara Zobayan ordrer om ikke at flyve igennem et travlt luftrum nær Los Angeles' internationale lufthavn i maj 2015.

Ordren om at blive på jorden var givet, da vejrforholdene havde reduceret sigtbarheden til et kritisk niveau, lyder det i rapporten.

Og den samme pilot forulykkede altså 26. januar 2020 med Kobe Bryant og hans datter om bord, blot 40 minutter efter at helikopteren var lettet.

Det er endnu ikke klart, om Zobayan overholdt luftfartsreglerne forud for styrtet 26. januar.

Det er tidligere blevet slået fast, at tekniske motorfejl ikke var årsag til helikopterstyrtet.

Helikopteren af typen Sikorsky S-76B brød i brand, da den ramte bjergsiden.

Kobe Bryant var i sin aktive karriere hos Los Angeles Lakers en af de største sportsstjerner i USA, og han regnes for en af de bedste spillere i NBA gennem tiderne.

Han var sammen med de øvrige passagerer i helikopteren på vej til en ungdomsturnering i basketball, da tragedien indtraf.

/ritzau/