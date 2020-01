Den legendariske basketballspiller Kobe Bryant døde søndag morgen i forbindelse med et helikopterstyrt ved byen Calabasas, Californien.

Fire andre omkom også i styrtet. Detaljer om, hvad der skete i forbindelse med styrtet, er nu så småt dukket op.

Ifølge Daily Mail styrtede helikopteren ned lige bag ved reality-stjernen Kourtney Kardashians hus.

De lokale myndigheder fik en melding om styrtet klokken 10 søndag morgen.

Vidner hørte pludselig helikopteren sprutte i luften.

Herefter styrtede den mod jorden.

Da den ramte jorden, eksploderede den i en ildkugle, lyder det fra vidner.

Eksplosionen var så voldsom, at den startede adskillige brande i buske og træer, hvilket i første omgang gjorde det svært for reddere at komme frem til stedet.

Også tæt tåge besværliggjorde arbejdet for redderne, skriver New York Post.

Det er endnu uvist, hvad der rent faktisk forårsagdede ulykken, skriver CNN.

Det er heller ikke kendt, om nogen i helikopteren forsøgte at sende signaler om, at de var ved at styrte.

Myndighederne er nu gået i gang med at undersøge, hvad der skete.

Lige nu skriver FFA - den lokale luftfartsmyndighed - at styrtet er sket under 'ukendte omsændigheder'.

Tony Imbrenda fra Los Angeles County Fire department udtalte til journalister på stedet:

»Vi modtog et opkald klokken 10 her til morgen om, at et luftfartøj var på vej ned i Malibu-området, lige uden for Las Vergenes: det vil sige Calabasas,« sagde han, i følge The Guardian:

»Folk var ude på deres mountainbokes her til morgen, da de så, at et luftfartøj var i problemer, så de tog ned ad bjergsiden. Det var en helikopter, og det er blevet bekræftet, at det var en s-76 Sikorsky. Desværre var der ikke nogen overlevende.«

Opdateres....