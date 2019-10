Libanons storbyer har været plaget af voldsomme demonstrationer. Et regeringsparti har taget konsekvensen.

Det kristne koalitionsparti De Libanesiske Styrker har natten til søndag trukket sig ud af den libanesiske regering.

Det sker, efter at titusinder af demonstranter på tredje dag har protesteret i storbyerne Beirut og Tripoli mod korruption og skattestigninger.

- Vi er blevet overbevist om, at regeringen ikke evner at tage de nødvendige skridt for at redde situationen, siger leder for De Libanesiske Styrker Samir Geagea ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Derfor har partiet bedt sine ministre om at trække sig fra regeringen, siger han.

Demonstrationerne er fortsat i gaderne, på trods af at politikerne fredag opfodrede til ro, og politiet foretog stribevis af anholdelser.

Demonstranterne kræver et hovedeftersyn af det politiske system. Klagerne omhandler alt fra alt for stram sparepolitik til dårlig infrastruktur.

Vreden har ulmet i landet, siden regeringen i juli vedtog en finanslov fuld af besparelser, der skal være med til at nedbringe underskuddet på statsbudgettet.

Det var foreslåede afgifter blandt andet på opkald via den populære tjeneste WhatsApp.

Mange libanesere mener desuden, at korrupte politikere selv har været med til at plyndre statskassen.

I de seneste tre dage er veje blevet blokeret, og demonstranter har truet med at vælte koalitionsregeringen.

Demonstranter jublede i Beiruts gader, da nyheden om De Libanesiske Styrkers afgang nåede ud. Nu kræver de, at andre partier følger trop.

- Jeg tror, at det ville være bedre, hvis hele regeringen trækker sig.

- Det vil være bedre med et nyvalg, da folket nu er vågnet, siger den 24-årige demonstrant Ali.

Lørdag opfordrede den libanesiske hær de mange demonstranter til ikke at være voldelige.

Fredag tyede sikkerhedsstyrker til vandkanoner og tåregas på Riad al-Solh-pladsen i Beirut for at sprede menneskemængderne.

/ritzau/