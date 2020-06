Inden 2050 er koalaer i fare for at uddø i den vilde natur før i den australske delstat New South Wales. Det er den triste meddelelse, der fremgår af en parlamentsundersøgelse i staten, skriver The Guardian.

Scenariet kan kun undgås, hvis regeringen med det samme griber ind, hedder det i rapporten.

Undersøgelsen konkluderer også, at der ikke er i nærheden af at være 36.000 koalaer tilbage i staten, som den ellers selv påpeger. Der er ikke taget hensyn til de massive brande, der hærgede området i 2019 og 2020.

De kostede 24 procent af tilholdsstederne for koalaer på offentlig land. Nogle steder er op til 81 procent af levestederne blevet brændt ned.

En kvindelig koala drikkef vand at et eucalyptustræ. Foto: Echidna Walkabout and Koala Clan Vis mere En kvindelig koala drikkef vand at et eucalyptustræ. Foto: Echidna Walkabout and Koala Clan

Tabet af skove, hvor koalaerne levede, er den største trussel mod deres overlevelse i New South Wales. Og alligevel fortsætter man med at rydde skoven.

Rapporten, der blev offentliggjort tirsdag, peger også på, at klimaforandringer er med til at øge truslen mod dyrene. Der kan komme nye perioder med tørke og brande.

»Når man ser på tabet af så mange lokale grupper af koalaer til ildebrandene, så tror undersøgelsen på, at de vil være uddøde i New South Wales et godt stykke tid før 2050.«

»Vi opfordrer regeringen til at gribe ind for at sikre deres levesteder og andre trusler mod deres overlevelse,« lyder det i rapporten.

En såret koala ligger på et bord efter at være blevet reddet på Kangaroo øen i Australien den 13. januar 2020. Foto: RSPCA SOUTH AUSTRALIA Vis mere En såret koala ligger på et bord efter at være blevet reddet på Kangaroo øen i Australien den 13. januar 2020. Foto: RSPCA SOUTH AUSTRALIA

»Denne rapport skal være en gamechanger for koalaer og beskyttelsen af deres levesteder i New South Wales,« siger formanden for komitéen, Cate Faehmann.

Komitéen har 42 anbefalinger til regeringen. De tæller blandt andet beskyttelse af koalakorridorerne, hvor koalaerne vandrer fra sted til sted, og at give landmændene større initiativ til at bevare skoven i stedet for at fælde den.

Tabet af levesteder er som sagt den største trussel. Det sker både, når der fældes skove og på landbrugene i en alarmerende fart.

Chris Gambian, formand for The Nature Conservation Council i New South Wales, siger, at faldet af koalaer skyldes både statslig og føderal miljølovgivning.

En såret koala bliver tjekket af tre medlemmer af redningskorpset på Kangarooøen den 15. januar 2020. Foto: PETER PARKS Vis mere En såret koala bliver tjekket af tre medlemmer af redningskorpset på Kangarooøen den 15. januar 2020. Foto: PETER PARKS

»Hvad er pointen med miljølovgivning, der sætter kursen mod udslettelsen af et af vores mest ikoniske dyr?« spørger han.