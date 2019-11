De omfattende skovbrande og en forlænget tørke i Australien betyder, at koalaerne ligesom deres habitat svinder ind.

Ødelæggelserne er så alvorlige, at koalaen nu er funktionelt uddød.

Det skriver magasinet Forbes.

Funktionelt uddød betyder, at artens population er blevet så lille, at den ikke længere spiller nogen afgørende rolle i økosystemet og ikke længere er levedygtig.

Ifølge Deborah Tabart, formand for Australiens Koalafond, er cirka 1000 koalaer døde i skovbrandene. Brandene har desuden udryddet store dele af koalaernes habitat.

På grund af skovrydning og skovbrande har koalaerne mistet flere af deres vigtigste kilder til mad, herunder eukalyptus.

En voksen koala spiser op mod et kilo eukalyptus om dagen som sin primære næringskilde. Men selv om planten vokser ud igen, så tager det flere måneder. Det kan betyde, at mange koalaer vil sulte ihjel.

Videoer har vist australiere løbe ind i de brændende skove i blandt andet delstaten New South Wales for at redde koalaer ud af flammerne.

Brande har hærget mere end 2200 hektarer skov i netop det område, som er koalaernes primære levested på den australske østkyst.

Før de første britiske nybyggere ankom i 1788, skønnes bestanden af koalaer at have været på over ti millioner.

I 2015 var der under 100.000 tilbage i naturen, anslog Australiens Koalafond.

Tidligere blev koalaen jagtet på grund af dens pels, og den var i 1920'erne tæt på udryddelse.

Selv om koalaen er blevet fredet, har det ikke kunnet standse nedgangen i bestanden.

En af årsagerne er, at 80 procent af koalaernes naturlige habitat i Australien er blevet ødelagt gennem tiden.

Koalaer, der ikke er bjørne, men pungdyr, er desuden sårbare over for biltrafik og en bakterieinfektion, som kan gøre koalaerne blinde og ufrugtbare.

/ritzau/