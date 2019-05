Den ser sød ud og gumler eukalyptusblade i de fleste vågne timer.

Men den australske koalabjørn er formentlig allerede funktionelt uddød i hele det australske landskab - det vil sige så fåtallig, at arten ikke længere er en afgørende brik i økosystemet.

Det advarer interesseorganisationen The Australian Koala Foundation (AKF) om i en pressemeddelelse i forbindelse med det netop afviklede valg i Australien.

»AKF anslår, at der kun er 80.000 koalaer tilbage i Australien. Det er omkring én procent af de otte millioner koalaer, der blev skudt på grund af deres pels og sendt til London mellem 1890 og 1927,« lyder det fra formanden for interesseorganisationen - Deborah Tabart.

På den baggrund opfordrer hun landets politikere - ikke mindst topkandidaterne i det netop afviklede valg - til at være deres ansvar bevidst i forhold til de truede koalabjørnes skæbne. Det vil først og fremmest sige at gennemføre en lovgivning, der beskytter dyrene og deres levesteder i den australske natur.

»Jeg ved, at den australske befolkning er bekymret for koalaernes sikkerhed og er trætte af at se døde koalaer på vores veje. Det er på tide, at regeringen respekterer koalaen og beskytter dens levesteder,« siger hun.

»Vores turist-ikon er på vej til at forsvinde, og nej - zoologiske haver er ikke løsningen. Det er at beskytte dyrenes levesteder,« understreger Deborah Tabart.