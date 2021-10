De var trygge ved den flinke og stille Brian Laundrie.

Men nu føler de sig snydt, bedraget og knust, for de troede, at han ville passe på deres datter Gabby Petito og holde hende i sikkerhed under det unge pars tur rundt i USA.

Det forklarer Gabby Petitos forældre, Nichole Schmidt og Joe Petito i et interview med australske 60 Minutes.

»Jeg var bekymret inden. Jeg sagde til hende, at hun skulle passe på, og at hun skulle være opmærksom på sine omgivelser. Og ikke stole på nogen,« lyder det fra Petitos mor og hun fortsætter:

»Men jeg følte mig tryg, fordi hun var sammen med Brian, og jeg følte, at hun ville være o.k. Jeg troede, at han ville passe på hende,« sagde hun.

Gabby Petito og Brian Laundrie tog på rejse 2. juli, hvor Gabby Petitos bloggede turen på sin Instagram.

Men undervejs forsvandt Gabby Petitos og 23-årige Brian Laundrie vendte alene hjem til Florida 1. september. Kort tid efter blev Petito meldt savnet og Laundrie nægtede at udtale sig.

I stedet er Brian Laundrie nu på flugt og hovedmistænkt i drabet på Gabby Petito.

Gabrielle 'Gabby' Petito blev kun 22 år. Foto: FBI HANDOUT Vis mere Gabrielle 'Gabby' Petito blev kun 22 år. Foto: FBI HANDOUT

19. september blev Petitos lig fundet på en fjerntliggende campingplads i Wyoming, hvor hendes dødsårsag var kvælning, og da Petito blev fundet var Laundrie allerede på flugt og ikke til at finde.

Gabby Petitos forældre fortæller yderligere, at da de først så Brian Laundrie, tænkte de på ingen måde, at han var en ond person. Gabby Petito havde tidligere fortalt dem, at han tegnede tegninger til hende og læste bøger op for hende inden de skulle sove..

Derudover var han også venlig overfor resten af familien og Gabby Petitos søskende, som hurtigt blev fan af Brian Laundrie.

Men det har ændret sig nu, hvor Gabby Petito er blevet fundet dræbt og Brian Laundrie er hovedmistænkt.

Petito blev sidst set levende 27. august på en restaurant i Wyoming, da flere vidner havde set hende og en tydeligt irriteret Laundrie i et skænderi med personalet.