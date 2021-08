Fredag har der fundet et knivstikkeri sted i Tokyos metro.

Mindst ti personer er blevet såret, skriver nyhedsbureauet Kyodo News.

En af de ti personer er blevet alvorligt, men ikke livstruende såret i knivstikkeriet, lyder det videre.

Politiet i den japanske storby havde efter den voldsomme situation gang i en menneskejagt på en gerningsperson.

Men den blev hurtigt indstillet, da man fik fat i en person, som man mener, står bag knivstikkeriet.

Det skete i en butik, hvor den mistænkte var flygtet hen.

Her gjorde en af butikkens ansatte politiet opmærksom på, at den den person, de ledte efter, var at finde i butikken.

Den mistænkte i sagen er en person i 20'erne.

Men ellers er der ikke offentliggjort yderligere om personen.

Til Kyodo News fortæller et vidne på metrotoget om det, der skete.

»Der var mange personer om bord på toget med blod på deres tøj. De løb fra stedet i panik.«

B.T. følger sagen.