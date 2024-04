Australsk politi fortæller nu, at den 40-årige gerningsmand blev skudt af en kvindelig betjent i indkøbscenteret Westfield Bondi Junction.

Samtidig fortæller de, hvem der stod bag det drabelige knivstikkeri.

Ifølge politiet var det den 40-årige Joel Cauchi, der stod bag det drabelige knivstikkeri, hvor seks mennesker mistede livet.

Det fortæller politidirektør, Karen Webb, på et pressemøde søndag, ifølge BBC.



Søndag har flere lagt blomster ude foran shoppingcentret. Foto: Dean Lewins/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Søndag har flere lagt blomster ude foran shoppingcentret. Foto: Dean Lewins/EPA/Ritzau Scanpix

Fem kvinder og en mand mistede livet i angrebet, hvor en baby også blev ramt af gerningsmanden.

Ifølge politiet i Sydney havde gerningsmanden psykiske problemer.

Politidirektøren fortæller, at det endnu er for tidligt at komme ind på Joel Cauchis motiv, men uddyber, at de ser på, om han bevidst gik efter kvinder.

På samme pressemøde afviser politiet, at der skulle være tale om et terrorangreb, da gerningsmandens knivstikkeri ikke var ideologisk motiveret.

Politiassistenten, Roger Lowe, siger, at gerningsmanden blev diagnosticeret med en uspecificeret psykisk lidelse som 17-årig, men at politiet stadig er i gang med at finde ud af, hvad der førte til den voldsomme udvikling i hans adfærd.

Han har angiveligt været i kontakt med politiet adskillige gange over de seneste fire-fem år, men er aldrig blevet anholdt eller sigtet for en forbrydelse.

Det var en kvindelig betjent, der skød gerningsmanden. Hun var på stedet kort tid efter, at politiet fik de første anmeldelser.

»Det hele skete meget, meget hurtigt,« siger vicepolitikommissær Tony Cooke ifølge The Guardian.

En australsk politibetjent skød og dræbte lørdag en mand, som nåede at knivdræbe flere mennesker i et shoppingcenter. Foto: Foto: X Vis mere En australsk politibetjent skød og dræbte lørdag en mand, som nåede at knivdræbe flere mennesker i et shoppingcenter. Foto: Foto: X

Han fortæller, at betjenten forsøgte at hale ind på manden, da han vendte sig mod hende med en kniv, som angiveligt var ganske stor.

»Hun affyrede sit skydevåben, og personen er nu død.«

»Hun er helt bestemt en helt,« fortalte Australiens premierminister, Anthony Albanese.

Forældrene til Joel Cauchi sender kondolencer til ofrene og deres familier. Det siger det australske politi ifølge AFP.

I beskeden udtrykte de deres »støtte« og deres »bekymring for hendes (betjentens, red.) velvære«.

Angrebet fandt sted lige før 16.00 lokal tid, kort tid efter blev politiet og redningstjenester alarmeret.

Blandt ofrene er en mor og hendes ni måneder gamle baby, der var blandt de sårede i knivstikkeriet i Sydney. Moren døde på hospitalet. Den lille baby lever, men er indlagt på hospitalet.