Tre personer - heriblandt en politibetjent - er nytårsaften blevet overfaldet med kniv på Victoria Station i den engelske storby Manchester.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet Reuters.

Efter knivstikkeriet er stationen blevet afspærret. Britisk politi melder desuden, at man har anholdt en mand.

Den sårede politibetjent modtager ifølge avisen The Telegraph behandling for et knivstik i skulderen.

Yderligere en mand og en kvinde er blevet bragt på hospitalet til behandling for deres kvæstelser.

Episoden fandt sted på en af Victoria Stations perroner.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet kort før klokken 21 lokal tid.

Sam Clack, der er producer og journalist på tv-stationen BBC, var til stede på Victoria Station og overværede angrebet.

Multiple people stabbed in frenzied attack at Victoria Station in Manchesterhttps://t.co/1jjAW3ly0O pic.twitter.com/YXL6GuZzGc — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 31, 2018

»Mand stukket ned på Victoria Station i Manchester på perronen. Meter fra mig, jeg var tæt på at springe ned på skinnerne, gerningsmand havde en lang køkkenkniv,« skriver han ifølge flere britiske medier på Twitter.

Clack beretter desuden via sociale medier, at gerningsmanden formåede at forlade stationen, men at han var 'helt dækket af blod'.

Der er ingen forlydender om, hvorvidt politiet efterforsker overfaldet som terror.

/ritzau/