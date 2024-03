Der er godt nyt fra Tyskland, hvor to børn onsdag blev overfaldet på vej hjem fra skole.

På trods af alvorlige kvæstelser er begge børn nu uden for livsfare.

Det skriver flere tyske medier, blandt dem Bild og avisen Nordsee-Zeitung.

Overfaldet fandt sted i den tyske by Duisburg i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Den niårige dreng og pigen på ti havde netop forladt den katolske skole, hvor de begge er elever, da den 21-årige formodede gerningsmand overfaldt dem med kniv.

Chokerede og blødende løb børnene tilbage til skolen, hvor en lærer slog alarm.

Pigen var blevet stukket i nakken og fik de værste kvæstelser.

Forholdsvis hurtigt stod det klart, at drengen var stabil og uden for livsfare, men de seneste meldinger fra Tyskland går altså på, at pigen nu også klarer den.

Den formodede gerningsmand er efter sigende en tysk-bulgarer, som blev anholdt kort efter, at de første politibetjente ankom til stedet.

Politiet beslaglagde også en kniv og en lommelygte, som var blevet brugt som våben.

På nuværende tidspunkt er der intet om hans motiv til at angribe børnene.

Ifølge Bild kendte ofrene og den formodede gerningsmand ikke hinanden, og politiet undersøger nu, om den anholdte er psykisk syg.

Han bliver fremstillet i retten i løbet af torsdagen.