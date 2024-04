38-årige Ashlee Good mistede livet, da hun var ude at handle med sin datter på ni måneder i Sydney lørdag.

Det skriver ABC.

Hun blev et af de seks ofre, som blev stukket ned i Westfield Bondi Junction af den 40-årige Joel Cauchi, der selv blev skudt og dræbt af politiet.

Til lokale medier i Sydney, fortæller øjenvidner, at gerningsmanden først angreb Goods baby, hvorefter han kastede sig over hende.

Ashlee Good kæmpede for sit og datterens liv, da de blev overfaldet med kniv i et indkøbscenter. Good døde, datteren overlevede. Foto: Aap/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ashlee Good kæmpede for sit og datterens liv, da de blev overfaldet med kniv i et indkøbscenter. Good døde, datteren overlevede. Foto: Aap/Reuters/Ritzau Scanpix

De blev begge stukket og bragt til hospitalet.

Ashlee Good mistede livet, mens datteren overlever.

I en udtalelse til tv-stationen ABC News siger en talsmand for Goods familie.

»I dag forsøger vi at komme os over det forfærdelige tab af Ashlee, en dejlig mor, datter søster, partner og ven. Et fantastisk menneske og så meget mere end det.«

Flere vidner så, hvordan Good forsøgte at beskytte datteren, mens gerningsmanden angreb hende med kniven.

Et mand, der var i indkøbscentret sammen med sin bror, fortæller han til ABC News:

»Moderen blev stukket ned, og så kom hun hen til mig og gav mig babyen.«

En repræsentant for Goods familie takker brødrene for at have taget sig af babyen.

»Ord kan ikke udtrykke vores taknemmelighed.«

I alt blev 18 personer ramt af knivstik under angrebet.

Fem kvinder og en mand mistede livet.

Karen Webb er politichef i delstaten New South Wales.

Hun siger:

»Det var tydeligt, at gerningsmanden primært gik efter kvinder, mens han forsøgte at undgå mænd,«