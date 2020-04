To mennesker er døde, og fem er såret, efter at en person angreb folk i butikker og på gaden i sydfransk by.

Et knivangreb med mindst to døde i Frankrig bliver efterforsket som terror.

Angrebet fandt sted lørdag i den sydfranske by Romans-sur-Isère.

Gerningsmanden angreb adskillige mennesker på gaden og i flere butikker i byen, hvor der bor godt og vel 30.000 mennesker.

Der er fem sårede. Heraf er to blevet alvorligt såret, oplyser myndighederne.

Den hovedmistænkte er ifølge efterforskerne en mand af sudansk herkomst.

Ved en ransagning i personens hjem blev fundet flere religiøse tekster, hvor den mistænkte beklager sig over at bo i et land med vantro.

Han er ikke tidligere kendt af politiet.

Frankrigs præsident udtrykker på Twitter sin medfølelse med ofrenes familie.

- Der vil blive kastet lys over denne frastødende handling, der har sendt vores land, som allerede går igennem store prøvelser, i dyb sorg, skriver Macron.

Frankrig er i lighed med mange andre lande verden over i vidt omfang lukket ned på grund af coronaviruspandemien.

/ritzau/dpa