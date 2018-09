Amsterdams rådhus bekræfter, at 19-årig afghaner ville begå terror, da han sårede to svært med kniv.

Amsterdam. En 19-årig mand, der blev skudt og såret af hollandsk politi på Amsterdams hovedbanegård efter at have såret to personer med kniv, havde terror som motiv.

Det oplyser myndighederne på byens rådhus i en erklæring.

- Det er kommet frem, at manden havde et terroristisk motiv, hedder det.

Den 19-årige var en afghaner med opholdstilladelse i Tyskland.

De to sårede er amerikanske statsborgere, oplyser USA's ambassade i Holland. De var turister i landet.

Ifølge politiet er de lørdag fortsat indlagt på hospitalet, og deres tilstand er kritisk.

Den 19-årige gik til angreb ved hovedbanegården fredag.

Øjenvidner fortalte, at der udbrød stor panik, da der lød skud på stationen kort efter middag.

Et øjenvidne forklarede, at en ung mand vaklede ind i hans blomsterforretning på stationen. Han blødte fra sin ene hånd.

- Kort efter hørte jeg nogle skud, og jeg vidste da, at der var noget, som var gået frygtelig galt.

- Det første, som man tænker, er, at det er et terrorangreb. Det er jo trods alt Amsterdams hovedbanegård, sagde han.

/ritzau/Reuters