24. februar stod hele Vesten klar til at hjælpe ukrainske flygtninge, da Rusland invaderede Ukraine.

Men nu har piben fået en anden lyd hos en række værtsfamilier i Storbritannien.

Et stigende antal ukrainere, der er flygtet til Storbritannien, ender nemlig som hjemløse, fordi de bliver bedt om at forlade det hjem, der ellers havde tilbudt dem husly.

Det skriver The Guardian.

Mange private personer har tilbudt ukrainske flygtninge tag over hovedet, men de vælger altså efterfølgende at smide dem ud igen.

En rapport fra en britisk nødhjælpsorganisation viser, at bruddet med værten har mange forskellige årsager, skriver mediet.

Typisk er det yderst velmenende værter, som måske ikke havde forudset omfanget af engagementet i at huse flygtninge, og derfor beder dem om at flytte.

Rapporten fortæller yderligere, at omkostninger, kultursammenstød, misforståelser og kommunikationsproblemer er blandt årsagerne til, at de ukrainske flygtninge bliver bedt om at flytte ud.

Iryna Terlecky, der er bestyrelsesmedlem i sammenslutningen af ​​ukrainere i Storbritannien, fortæller, at flere og flere ukrainere ikke ved, hvor de skal henvende sig.

»Vores samfund ser ofte de her sager, og vores opfattelse er, at de er stigende,« siger hun.

En 43-årig ukrainsk kvinde, der er ikke er oplyst med navn, fortæller til mediet, at hun blev efterladt hjemløs efter godt en uge.

Og noget tyder på, at det ikke bliver løst lige foreløbig.

Sara Nathan, der er medstifter af Refugees at Home, fortæller, at hun forventer, at problemerne forbliver akutte noget tid endnu.