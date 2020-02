Over 30 tilfælde af coronavirus i Sydkorea kan spores tilbage til 61-årig kvinde fra en kristen sekt.

Antallet af smittede med coronavirusset i den sydkoreanske by Daegu er torsdag steget til 39 personer.

Og langt de fleste af tilfældene kan spores tilbage til en 61-årig kvinde, der er medlem af en kristen sekt.

Foruden den 61-årige kvinde er 37 andre medlemmer af menigheden Shincheonji smittet med virusset. Kirken bliver ofte beskyldt for i virkeligheden at være en kult.

Kvinden var først feberramt 10. februar. Men hun skal angiveligt to gange have afvist at blive testet for coronavirusset, fordi hun ikke for nylig havde været udenlands.

Det betød, at hun deltog i mindst fire gudstjenester i kirken, før hun blev diagnosticeret med virusset.

Ud over de 37 personer i kirken, som hun har smittet, menes hun også at have smittet andre personer på hospitalet, hvor hun blev diagnosticeret.

Dermed kan næsten halvdelen af de smittede i Sydkorea spores tilbage til den 61-årige kvinde.

Menigheden Shincheonji hævder, at dens grundlægger, Lee Man-hee, iførte sig Jesu kappe, og at han vil tage 144.000 personer med sig til himlen - krop og sjæl - på dommedag.

Myndighederne i Daegu oplyser, at de 1001 medlemmer af kirken, som menes at have været med til de samme gudstjenester som den 61-årige, er blevet bedt om at holde sig i hjemmekarantæne.

Borgmester i Daegu Kwon Young-jin har opfordret borgere til at forlade deres hjem så sjældent som muligt.

Antallet af smittede i Sydkorea er steget hurtigt. Tirsdag var der 31 bekræftede tilfælde af coronavirusset. Torsdag er det steget til over 100 tilfælde.

Virusset har torsdag også for første gang kostet en person livet i Sydkorea.

Virusset, som har kostet over 2000 mennesker livet i Kina, har spredt sig til over 20 lande.

Ifølge kinesiske myndigheder går det i den rigtige retning i forhold til at mindske spredningen af virusset.

/ritzau/AFP