De økonomiske tab i udviklingslande ventes ifølge FN at overstige 220 milliarder dollar som følge af corona.

Der er konstateret coronavirus i stort set alle lande i Afrika, og kontinentet skal regne med betydelige konsekvenser som følge af coronakrisen.

Det vurderer FN's største udviklingsorganisation, UNDP.

Ifølge UNDP kan næsten halvdelen af alle job i Afrika gå tabt.

Desuden ventes de økonomiske tab at overstige 220 milliarder dollar i udviklingslande. Det svarer til omtrent 1481 milliarder kroner.

Konsekvenser kan strække sig videre til at have en negativ effekt på uddannelse, menneskerettigheder og "i de mest alvorlige tilfælde basal fødevaresikkerhed", hedder det i UNDP's vurdering.

Hospitaler med manglende ressourcer og skrøbelige sundhedssystemer i udviklingslandene bliver sandsynligvis overvældet under krisen, lyder det videre.

Personlig hygiejne og forholdsregler er vigtige for at undgå, at hospitalerne bliver overbebyrdet.

UNDP påpeger, at op til 75 procent af befolkningerne i udviklingslande mangler adgang til sæbe og vand.

/ritzau/