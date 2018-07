På trods af et privilegeret liv med ekstrem rigdom var det eneste, som prinsesse Sheikha Latifa fra Dubai ønskede sig, at være fri. Derfor flygtede hun i al hemmelighed ud af landet med hjælp fra hendes personlige træner, Tiina Johanna Jauhiainen, i slutningen af februar.

Men flugtforsøget mislykkedes tilsyneladende, og nu - knap fem måneder senere - er der stadig ingen livstegn fra hende. Sagen er blevet beskrevet af flere internationale medier, heriblandt australske News og BBC og senest Daily Mail.

Prinsesse Sheikha Latifa flygtede fra sin kontrollerende far, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er en af verdenens mest magtfulde mænd. Men flugtforsøget skulle vise sig at gå grueligt galt.

For godt fem måneder siden sejlede prinsesse Sheikha Latifa ud fra Dubai, langt væk fra kystvagternes bevågenhed. Her mødte hun den tidligere franske spion Hervé Jaubert og satte kurs mod Indien.

Missionen er erklæret mislykket, da hun ikke er set siden.

Båden skulle angiveligt være stormet af soldater, der planlagde at trække hende tilbage til Dubai, hvor hun kunne blive udsat for fængsel eller tortur.

En af Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoums døtre er flygtet og meldes nu forsvundet på mystiske vis. Foto: Arkiv Vis mere En af Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoums døtre er flygtet og meldes nu forsvundet på mystiske vis. Foto: Arkiv

I en ærlig video, der ligger på YouTube, som var optaget umiddelbart inden hendes flugt, fortæller den 32-årige prinsesse om hendes fars karakter og hendes egen situation.

»Det eneste, min far bekymrer sig om, er hans ry,« siger hun i videoen og fortsætter:

»Hvis I ser denne video, er det ikke godt. Enten er jeg død, eller også er jeg i en meget, meget dårlig situation.«

Prinsessen fortæller også, hvordan hun har siddet i fængsel og blevet tortureret. Det skete i perioden fra juni 2002 til oktober 2005 efter et tidligere forsøg på at flygte fra Dubai.

»Det var konstant tortur, konstant tortur,« siger hun i videoen.

»Selv da de ikke fysisk slog mig, torturerede de mig. Jeg var i isolation helt alene, og der var ingen vinduer eller lys.«

Prinsessens personlige træner Tiina Jauhianien har ifølge news.au talt med tv-programmet '60 minutes' og fortalt om Sheikha Latifas forhold til faren.

»Hun havde stort set ingen frihed. Hendes liv var bare meget begrænset, og det føltes som om, hun altid skulle se over skulderen,« siger Tiina Jauhianien.

Tiina Jauhianien hjalp prinsessen i hendes flugt, og hendes sidste øjeblik med prinsessen var 'meget skræmmende', da soldater stormede dem.

»På det tidspunkt fik jeg besked på at lukke øjnene. Hvis jeg ikke gjorde, som der blev sagt, truede de med at skyde mig,« fortæller den finske kvinde, der som Sheikha Latifas personlige træner var blevet en nær veninde af prinsessen og derfor deltog i flugten.

»Så hørte jeg nogen tale arabisk, og Latifa sagde: 'Skyd mig lige her, men lad være med at tage mig med tilbage til De Forenede Arabiske Emirater.' Så blev hun ført væk, mens hun skreg og sparkede,« fortæller Tiina Johanna Jauhiainen, der siden har været adskilt fra Sheikha Latifa.

A picture released by the press office of Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum on July 14, 2008 shows Dubai ruler Sheikh Maktoum (C), vice president and prime minister of the United Arab Emirates, standing with his daughters (from L) Sheikha Sheikha, Sheikha Futaim, Sheikha Latifa and Sheikha Mariam at the end of the European Open Endurance Women's Championship on July 13, 2008 in Euston Park near Thetford in southeastern Britain. The girls won in the team's category and Sheikha Latifa finished first in the individual category. AFP PHOTO/HO == RESTRICTED TO EDITORIAL USE ==. HO / AFP Vis mere A picture released by the press office of Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum on July 14, 2008 shows Dubai ruler Sheikh Maktoum (C), vice president and prime minister of the United Arab Emirates, standing with his daughters (from L) Sheikha Sheikha, Sheikha Futaim, Sheikha Latifa and Sheikha Mariam at the end of the European Open Endurance Women's Championship on July 13, 2008 in Euston Park near Thetford in southeastern Britain. The girls won in the team's category and Sheikha Latifa finished first in the individual category. AFP PHOTO/HO == RESTRICTED TO EDITORIAL USE ==. HO / AFP

Det sidste sikre livstegn fra prinsessen kom 4. marts, hvor hun ifølge det indiske medie NDTV sendte en desperat besked til vennen Radha Stirling i Storbritannien, som er en del af organisationen 'Detained in Dubai' (Tilbageholdt i Dubai, red.).

»Radha. Hjælp mig! Der er mænd udenfor,« bad hun angiveligt og tilføjede, at hun kunne høre skud.

Beskeden skulle være sendt fra Jauberts skib uden for Indiens kyst.