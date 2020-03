Antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000, mens dødstallet nærmer sig 13.000 på verdensplan.

Knap en milliard mennesker er på verdensplan blevet bedt om at blive indendørs som følge af den globale kamp for at begrænse spredningen af coronavirusset.

Det sker, mens antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000 globalt, og antallet af omkomne nærmer sig 13.000.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent lørdag aften dansk tid.

Af de smittede er flere end 91.600 efterfølgende erklæret raske igen.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP har virusset medført, at knap en milliard mennesker i 35 forskellige lande er blevet sat i en form for hjemmekarantæne.

Alene i USA er mere end en tredjedel af alle amerikanere ved at skulle vænne sig til livet under forskellige grader af nedlukning af samfundet.

Det gælder blandt andet i storbyer som New York, Los Angeles og Chicago, som er tre af landets mest befolkede byer.

New Jersey er den seneste amerikanske stat, der har indført strenge restriktioner på indbyggernes fri bevægelighed. Her er butikker og skoler blevet lukket, mens millioner af mennesker er blevet bedt om at arbejde hjemmefra.

- Dette er tiden for fælles, nationale afkald, men også tiden til at værdsætte vores elskede, sagde USA's præsident, Donald Trump, lørdag på et pressemøde.

- Vi kommer til at vinde stort, lød det videre fra præsidenten.

Det seneste døgn er antallet af dødsfald som følge af coronavirus steget drastisk i flere lande.

I Italien er antallet af døde det seneste døgn steget med knap 800, hvilket er det hidtil højeste antal døde på et døgn i landet.

Dermed har flere end 4800 personer mistet livet som følge af virusset i Italien.

Og i Frankrig er antallet af døde det seneste døgn steget med 112 til 562. Samtidig har politiet i Frankrig taget helikoptere i brug for at kontrollere, at landets indbyggere overholder regeringens anbefalinger om at blive indendørs.

/ritzau/AFP