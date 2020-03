Iran får ros fra WHO for "solid arbejdsindsats", men der må ske mere. Flere nye indgreb er aftalt.

Irans statslige tv melder, at antallet af smittede nu er på 12.729. Antallet af dødsfald er i alt på 611.

Talsmanden for Irans sundhedsministerium, Kianoush Jahanpour, siger lørdag eftermiddag at der er registreret 1.365 nye tilfælde i det seneste døgn.

På en tv-transmitteret pressekonference siger Jahanpour, at flere end 4300 af de smittede er kommet sig over sygdommen.

De fleste nye tilfælde er i Teheran-provinsen, hvor der er 347 nye tilfælde.

Udbruddet af coronavirus i Iran er et af de alvorligste uden for Kina.

Myndighederne satte torsdag sikkerhedsstyrker til at rydde gader i virusramte områder for at bremse spredningen af coronavirus.

Der er nedsat en kommission, som får til opgave at sikre, at "butikker, gader og veje tømmes" inden for 24 timer, hed det i en kommentar fra generalmajor Mohammad Bagheri.

Det sker, efter at Verdenssundhedsorganisationen WHO havde sagt, at det var nødvendigt, at iranerne gør mere for at bekæmpe udbruddet.

Et hold af læger og sundhedseksperter fra WHO, som har besøgt Iran, har dog rost myndighederne for en "solid arbejdsindsats".

WHO's repræsentanter roste iranerne for at håndtere de enkelte tilfælde godt og kommunikere tilfredsstillende om krisen.

- Men der må ske mere, og vi har aftalt flere prioriteringsområder på nationalt plan baseret på erfaringer fra Kina og andre steder, siger WHO's teamleder, Richard Brennan, i en erklæring.

Udbruddet har ramt et stort antal højtstående embedsmænd, politikere og religiøse ledere. Adskillige er døde - deriblandt en rådgiver for den iranske udenrigsminister, Javad Zarif.

Også en rådgiver for Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, er død

- Vores politi og- sikkerhedskomitéer vil sammen med indenrigsministeriet og provinsguvernører rydde butikker, gader og veje.

- I løbet af de næste ti dage vil hele den iranske nation blive overvåget via cyberspace, via telefon og - om nødvendigt - af personer. Og de, der mistænkes for at være syge, vil blive fuldt ud identificeret, sagde generalmajor Bagheri torsdag om den optrappede indsats.

/ritzau/AFP