En lille dreng på ikke engang et år har mistet livet, efter han blev fundet i en flod i den britiske by Radcliffe.

Den lille dreng, der ifølge politiet knap var tolv måneder, blev onsdag eftermiddag fundet i floden River Irwell.

Det skriver Manchester Evening News.

Det lykkedes folk fra brandvæsnet at få drengen op af vandet, hvorefter man begyndte at give ham livreddende førstehjælp. Drengen blev derefter kørt på hospitalet, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Efterfølgende er en 22-årig mand blevet anholdt i sagen, og han er mistænkt for drab.

Til det britiske medie The Sun har vidner hævdet, at de så en mand smide den lille dreng i vandet - hvorefter manden gik ind på en lokal pub og spurgte, om han måtte sætte sig der.

I en pressemeddelelse beskriver politiinspektør Jamie Daniels fra Greater Manchester Police sagen som 'utrolig tragisk'.

»Det er en utrolig tragisk hændelse, som har ført til, at en uskyldig lille dreng har mistet sit liv. Vi gør alt, hvad vi kan, for at støtte hans familie gennem denne forfærdelige tid,« fortæller han.