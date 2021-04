Mens pandemien raser, og flere samfund er lagt ned, er der fortsat positive historier at finde rundt om i alverdens afkroge.

I Italien kan man for eksempel købe sig et hus for én euro – svarende til under 10 danske kroner.

CNN skriver, at det er i en by på Sicilien, Taormina, hvor 900 forladte huse kan erhverves til spotpris.

Det er måske ikke for hvem som helst, da de udbudte huse er forladte og i dårlig stand. Faktisk er de i ruiner, som det lyder. Men er man til et godt håndværkertilbud, så er det med at slå til.

Ved byen ligger også et gammelt, græsk teater, som i 2017 blev brugt til et G7 topmøde. Foto: MIGUEL MEDINA

Er man ikke en 'handy man', så kan andre forladte huse, som er i bedre stand, erhverves for mellem 20.000 og 30.000 kroner.

Byen ligger for foden af den berømte vulkan Mount Etna og har flere hvide strande ud til Middelhavet i nærheden. Trods den smukke beliggenhed har tusindvis af indbyggere forladt området med årene. Befolkningstallet er fra starten af 1900-tallet faldet fra cirka 14.000 til cirka 3.000 i dag.

Men borgmester Antonino Camarda har ikke i sinde at lade byen forfalde yderligere, og derfor er mange af husene nu sat til salg for en slik. Han ønsker ikke, at byen skal blive til en spøgelsesby:

»Vi har en stor arkitektonisk arv med historisk baggrund, som skal reddes. Over tid har alt for mange mennesker forladt byen, og det har efterladt en bunke gamle, men maleriske huse,« siger han.

Potentielle købere skal dog have en klar plan for, hvordan man ønsker at renovere huset – og renoveringen skal ske inden for tre år, før man kan få tilladelse til at købe et. Er der stor efterspørgsel på samme grund, vil det blive udbudt på en auktion i stedet.

Der er ingen krav i forhold til indskud i projektet. Til gengæld forventes det, at man indgår en forsikringspolice til 30.000 kroner hos en bank. Borgmesteren fortæller, at der allerede har været stor interesse fra nær og fjern, og derfor er han fortrøstningsfuld om, at byen nok skal blive genopbygget.