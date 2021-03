Hun knæler på den støvede vej i den nordlige Myanmar, hvor demonstranter med livet som indsats protesterer mod militærkuppet i deres land.

Nonnen Ann Rose Nu Tawng foldede mandag hænderne foran sit bryst og bad de tungt bevæbnede politifolk om at tage hendes liv og ikke børnenes.

Billedet af den katolske nonne er gået verden rundt, og hun hyldes nu for sin selvopofrelse i det hovedsageligt buddhistiske land, hvor militæret har kuppet magten.

Det skriver The Guardian.

This handout photo taken on March 8, 2021 and released on March 9 by the Myitkyina News Journal shows a nun pleading with police not to harm protesters in Myitkyina in Myanmar's Kachin state, amid a crackdown on demonstrations against the military coup. (Photo by Handout / Myitkyina News Journal / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Myitkyina News Journal " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT Vis mere This handout photo taken on March 8, 2021 and released on March 9 by the Myitkyina News Journal shows a nun pleading with police not to harm protesters in Myitkyina in Myanmar's Kachin state, amid a crackdown on demonstrations against the military coup. (Photo by Handout / Myitkyina News Journal / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Myitkyina News Journal " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT

»Jeg knælede … bad dem om ikke at skyde og torture børnene, men at skyde og dræbe mig i stedet«, sagde hun tirsdag efter den voldsomme episode.

Ann Rose Nu Tawngs heltemod udspillede sig i den nordligt liggende by Myitkyina i Myanmar, hvor militæret smed den folkevalgte leder Aung San Suu Kyi på porten 1. februar i år.

Demonstranter har siden protesteret mod kuppet, men er blevet slået hårdt ned af det nye militære styre.

Mandag gik demonstranter på gaden i Myitkyina med hjemmelavede skjolde og hjelme.

People clash with police during a protest in Myitkyina, Myanmar March 8, 2021 in this still image obtained by Reuters from a social media video. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: OBTAINED BY REUTERS Vis mere People clash with police during a protest in Myitkyina, Myanmar March 8, 2021 in this still image obtained by Reuters from a social media video. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: OBTAINED BY REUTERS

Da politiet forsøgte at slå demonstranterne tilbage, tryglede Ann Rose Nu Tawng og to andre nonner politiet om at trække sig tilbage.

»Politiet jagtede dem og ville arrestere den, og jeg var bekymret for børnene,« siger hun.

Hun faldt på knæ og kort efter skød politiet ind i menneskemængden.

»Børnene gik i panik og løb frem … Jeg kunne ikke gøre andet end at bede til Gud om at redde og hjælpe børnene,« sagde Ann Rose Nu Tawng efter de tumultariske scener havde udspillet sig.

Protesters wearing hard hats and helmets display placards as they rally against the military coup in the northern town of Myitkyina, the capital of Kachin state, Myanmar February 20, 2021, in this picture obtained by Reuters. PHOTO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: OBTAINED BY REUTERS Vis mere Protesters wearing hard hats and helmets display placards as they rally against the military coup in the northern town of Myitkyina, the capital of Kachin state, Myanmar February 20, 2021, in this picture obtained by Reuters. PHOTO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: OBTAINED BY REUTERS

Hun så en mand blive skudt i hovedet. Han faldt til jorden. Død. Ganske tæt på hende.

»Det føltes som om verden faldt fra hinanden.«

Et lokalt redningsberedskab bekræftede mandag over for nyhedsbureauet AFP, at to personer blev dræbt under demonstranternes møde med militærjuntaen.

Tirsdag blev en af de dræbte, Zin Min Htet, lagt i glaskiste, mens sørgende rakte tre fingre i vejret i en symbolsk protest.

Det var ikke første gang, Ann Rose Nu Tawng gik op mod militærstyret, da hun mandag knælede for at redde børns liv.

Også den 28. februar trodsede hun faren og bad det tungt bevæbnede politi om at stoppe blodsudgydelserne. Og hun har tænkt sig at fortsætte.

»Jeg kan ikke bare se passivt til, bare se på, hvad der sker for øjnene af mig, mens Myanmar sørger,« sagde hun efter den blodige demonstration mandag.

Titusindvis af indbyggere er flygtet fra deres hjem i den nordlige provins, Kachin, siden militæret tog magten.