Onsdag i sidste uge vågnede vi til en dyster nyhed om et jordskred i den norske by Ask, der tog flere huse og mennesker med sig.

I løbet af den første dag blev 26 personer meldt savnet. Sidenhen er flere blevet fundet, nogle i live, andre døde under ruinerne.

Tirsdag holdt politiet et pressemøde om situationen. Under redningsarbejdet er endnu et jordskred fundet sted, mandskabet fortsætter dog ufortrødent med at finde de sidste savnede. Senere samme dag bliver det så meldt ud, at man opgiver at finde flere overlevende.

Men hvad skete der egentlig, da jorden forsvandt under beboerne i Ask, og redningsarbejderne måtte grave dem frem? Vi spoler tiden tilbage og fortæller hele historien.

Kulden arbejder mod redningsarbejdet, da det ikke øger chancen for at finde overlevende. Foto: FREDRIK HAGEN Vis mere Kulden arbejder mod redningsarbejdet, da det ikke øger chancen for at finde overlevende. Foto: FREDRIK HAGEN

Klokken 03.59 natten til onsdag 30. december modtager det norske politi det første opkald om et jordskred i den idylliske, lille by Ask, der ligger cirka 20 kilometer nordøst for Oslo. Kort efter ringer telefonen igen og igen.

Et jordområde på 300 gange 700 meter skred pludselig i landskabet. Hvor der før var en by med huse, haver og terrasser, var nu et kæmpemæssigt jordhul, der blev større og større.

Et skrækindjagende syn for det mandskab, der blev sendt ud for at hjælpe.

»Det er alvorligt, når vi kategoriserer det som en katastrofe. Det betyder, at vi tager højde for mange forskellige scenarier,« siger indsatsleder Roger Pettersen til Aftenposten.

Der mangler at blive fundet tre overlevende. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Der mangler at blive fundet tre overlevende. Foto: Fredrik Hagen

Redningsarbejdet har dog fra start været svært, for jorden er ustabil som tynd suppe og kan fortsat skride. Så selvom operationen foretages af professionelle redningsarbejdere, der er eksperter i eftersøgninger under farlige forhold, er det farligt.

Derfor har de blandt andet taget helikoptere, droner, hundepatruljer og varmesøgende kameraer i brug for at finde frem til de begravede personer. Fem traumeteams stod også klar til at tage imod overlevende, og de nærliggende sygehuse er gået i katastrofeberedskab.

I løbet af torsdagen og fredagen kom flere savnede personer frem. Nogle måtte behandles på hospitalet for alvorlige skader, andre er sluppet billigere. Én ting havde de dog til fælles. Deres hjem var som sunket i jorden.

»Mange mennesker er berørte af denne tragedie, folk har mistet deres hjem, alt de ejer og antagelsesvis familiemedlemmer. Det er fortsat mange, som savner sine kære,« sagde indsatsleder Roy Alkvist ifølge Aftenposten.

Jordskreddet skyldes særligt fænomen Det pludselige skred skyldes en særligt geologisk fænomen, som kaldes kviklerskred.

Det kommer, fordi der langt ind i de norske fjorde og dale er marine-ler i jorden, som følge af at havet engang nåede meget længere ind over Norge for cirka 10.000 år siden.

Marinaler er har et højt indhold af salt fra havvandet, der dengang dækkede nu frie dele af Norge, men det salt bliver med tiden skyllet væk, og der betyder, at leret står alene tilbage, og det er meget ustabilt.

Lert kan blive næsten flydende, når det skrider. Det betyder, at området, ikke engang skal skråne eller være kuperet, før leret kan skride.

Nordmændene sammenligner leret med ymer

Fredag 1. januar er der ti savnede tilbage. Det bliver også dagen, hvor norsk politi melder om den første omkommede person, der er blevet fundet i en husruin.

Selvom det er en nedslående melding, fortsætter beredskabet dog ufortrødent.

»Nu har vi fundet en omkommet. Men vi tror stadig, at vi vil finde overlevende,« siger indsatsleder Bjørn Nuland.

Men som tiden går, bliver håbet mindre og mindre. Redningsmandskabet håber på luftlommer i ruinerne og jordskreddet, som kan have skånet personer fra det værst tænkelige.

Mange huse røg med jordskeddet, og flere familier står nu uden hjem. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Mange huse røg med jordskeddet, og flere familier står nu uden hjem. Foto: TERJE PEDERSEN

Samme dag bevæger redningsfolkene sig ind i skredområdet for at lede efter overlevende. Det på trods af, at geologer har vurderet området til at være »rød zone« og yderst farligt.

Her finder de i løbet af lørdagen yderligere to døde personer 100 meter inde i zonen. Senere på dagen finder de en til. På nuværende tidspunkt er der altså fundet fire døde, og seks personer er fortsat savnet. Søndag blev yderligere tre personer fundet døde.

Hvem de døde er, holdt politiet længe hemmeligt, men som personerne blev identificeret, kom meldingerne officielt ud.

En af de døde er 69-årige Irene Ruud Gundersen, der var pensionist. Hun blev fundet i ruinerne af sit hus søndag, der stort set var jævnet jorden. Hendes mand og datter fik kæmpet sig ud af huset.

Redninsmandskabet arbejder fra morgen til aften for at finde de sidste overlevende. Foto: NTB Vis mere Redninsmandskabet arbejder fra morgen til aften for at finde de sidste overlevende. Foto: NTB

En lille familie gik også bort: 40-årige Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, højgravide Charlot Grymyr Jansen på 31 år og deres toårige datter Alma Grymyr Jansen. De befandt sig alle i deres lejlighed, da jordskreddet kom.

29-årige Marius Brustad besøgte sin 54-årige mor, Lisbeth Neraas, da jordskreddet skete, og begge blev fundet døde.

Den sidste af de nu syv identificerede døde er 31-årige Eirik Grønolen, der som den første blev fundet 1. januar.

De tre personer, der fortsat er savnet, er 50-årige Ann-Mari Olsen-Næristorp, 13-årige Victorie Emilie Næristorp-Sørengen og 49-årige Rasa Lasinskiene.

Redningsaktionen er fortsat i gang tirsdag, men midt i eftersøgningen kom pludselig et nyt jordskred. Ingen kom noget til, men omkring 1.000 personer er fortsat evakueret fra området.