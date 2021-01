Den 20. januar er det slut med Donald Trump på præsidentposten. Joe Biden indtager stolen, og USA får et nyt overhoved.

Et præsidentskift plejer at være en festdag i Washington, hvor præsidentens hovedsæde er, men denne gang er det en anden historie.

»Alle, der har været i Washington før, vil ikke kunne genkende det i dag,« siger B.T.s udlandskorrespondent Jakob Illeborg, der for få dage siden ankom til landets hovedstad.

Han husker, da han var en del af indsættelsen af en tidligere præsident, hvor gaderne var fyldt med fest og farver allerede flere dage før indsættelsen.

Indgangen til både Kongressen og Det Hvide Hus er lukket med betonklodser, hegn og vagter. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Indgangen til både Kongressen og Det Hvide Hus er lukket med betonklodser, hegn og vagter. Foto: EDUARDO MUNOZ

I år er der store hegn, betonblokke og militærfolk med våben hele vejen rundt om både Kongressen og Det Hvide Hus.

Flere steder i byen er der oprettet såkaldte checkpoints, hvor myndighederne tjekker og visiterer alle, der vil forbi.

En markant oprustning sammenlignet med andre indsættelser af nye præsidenter.

Sikkerhedsniveauet er højere end nogensinde før.

Sådan ser et af byen checkpoints ud. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Sådan ser et af byen checkpoints ud. Foto: EDUARDO MUNOZ

De tomme gader skyldes selvfølgelig også coronapandemien og myndighedernes opfordring til at holde afstand og ikke samle sig.

Det gør det svært at feste i gaderne eller modsat protestere foran regeringsbygningerne.

Derfor har flere sat flag og lignende op langs vejen for at vise deres støtte.

Men hvad er det, man frygter?

Nogen har hængt støtteflag op i centrum af Washington. Foto: Brandon Bell Vis mere Nogen har hængt støtteflag op i centrum af Washington. Foto: Brandon Bell

Ifølge Jakob Illeborg er forventningen ikke, at man vil stå i samme situation, som da tusindvis af ekstremistiske Trump-støtter stormede Kongressen 6. januar, da vicepræsident Mike Pence gjorde det officielt, at Joe Biden havde vundet valget.

»Risikoen for en storm er lille. Ligegyldigt hvilke ekstremistiske grupper vi taler, så er det ikke en hær,« siger han.

Det, man kan frygte, er, at enlige ulve kommer igennem sikkerhedsforanstaltningerne med våben eller lignende.

Flere ekstremistiske grupper på særligt Donald Trumps side har advaret om, at de vil lave noget ballade onsdag.

Nationalgarden er her i gang med et vagtskifte ved Kongressen. Flere tusind står vagt døgnet rundt. Foto: Samuel Corum Vis mere Nationalgarden er her i gang med et vagtskifte ved Kongressen. Flere tusind står vagt døgnet rundt. Foto: Samuel Corum

Selvom man ikke frygter, at det kan påvirke indsættelsen i Washington med det store militære opbud, som vil nå op på hele 25.000 nationalgardister og en hel bunke politifolk, så kan man frygte, at ekstremisternes vrede vil gå ud over andre regeringsbygninger rundt omkring i USA.

Dog ved ingen endnu, hvad der kommer til at ske.