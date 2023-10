Når klokken lørdag passerer 15, vil mange øjne kigge på, hvad der sker som det næste i Israel – for her står vi en helt ny situation.

Israel har åbnet for, at civile i Gaza kan evakuere sydpå.

Seneste melding er, at muligheden ikke længere er aktuel fra klokken 15. Og så er det værd at holde øje med konfliktens næste træk, mener Kenneth Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Hvis der kommer en landoffensiv, vil det indledes med styrker uden for Gaza, som bliver sat i bevægelse.«

»Og så vil vi også se en øget aktivitet med luftbombardement. Israel vil prøve at få lokaliseret gidsler, og så vil man formentlig forsøge at afskære Hamas' mulighed for at flygte mod syd. Det kan også være, dele af Hamas allerede er flygtet mod syd for at sprede sig.«

En landoffensiv bliver dog ikke det første, Israel vil foretage sig.

Det siger en talsperson for de israelske forsvarsstyrker lørdag til CNN.

»Vi er nødt til at se, hvor mange civile der er tilbage i området. Og forstå hvor mange, der ikke har ladet sig evakuere (...) Og når vi ser, at situationen vil tillade det, vil betydelige kampoperationer begynde,« siger Jonathan Conricus, oberstløjtnant i forsvarsstyrken.

Israel har svaret igen på Hamas' angreb ved at sende raketter ind over Gaza. Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Israel har svaret igen på Hamas' angreb ved at sende raketter ind over Gaza. Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix

Det lyder ifølge Kenneth Buhl meget rigtigt.

»Israel er nødt til at overholde krigslov. De er også klar over, at hvis der bliver for mange dræbte i Gaza, kan det påvirke verden, og der kan opstå uro andre steder.«

»Så det er naturligt nok.«

Og så når »situationen tillader det«, vil Israel gøre alvor, hævder de. Situationen afhænger i store træk af de civile tilbage i Gaza, siger den danske ekspert:

»Det er klart, at hvis der ikke var civile tilbage, så ville de kunne angribe med det samme. Men der skal være lovlige militærmål.«

»Men vi ved nok også, at det ikke kommer til at ske. Der vil være civile tilbage, fordi Hamas enten tvinger eller holder nogle tilbage. Andre har bare ikke mulighed for at evakuere,« siger Kenneth Buhl.

Det er en uge siden, at Hamas gik til angreb i Israel og slog op mod 1300 ihjel. Efter angrebet er adskillige blevet kidnappet til Gaza af Hamas. Deres skæbne er for nu ukendt.

Det har fået Israel til at sende raketter ind over Gaza, ligesom Israel har lukket ned for strøm og forsyninger til Gaza.

Det efterlod tusindvis i Gaza i en desperat situation. Uden nogen steder at tage hen.

Israel har derfor sagt, at civile »fredeligt« kan søge mod syd. Det skulle de gøre, hvis man »holdt af sig selv og sine kære.«

Men BBC beretter, at civile palæstinensere på flugt er blevet dræbt lørdag. Og ifølge Palæstina står Israel bag angrebet på de civile.

Gaza har også anklaget Israel for at stå bag angreb på ambulancer med civile.

Ifølge OCHA, FNs agentur for koordinering af humanitær hjælp, er over 423.000 mennesker flygtet deres hjem i Gazastriben som følge af de israelske bombardementer.

