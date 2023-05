En episode fra det danske folketing får nu opmærksomhed i udlandet.

Det drejer sig om klippet med den grønlandske medlem af Siumut, Aki-Matilda Høegh-Dam, der fredag insisterede på at tale grønlandsk på talerstolen.

Som det kan ses i videoen i toppen af artiklen, skabte det postyr i salen – og det har man også bemærket uden for Danmark.

»Akavet øjeblik i det danske parlament, da grønlandsk folketingsmedlem nægter at snakke dansk,« lyder et telegram fra det internationale nyhedsbureau Reuters.

»Der bliver undervist i dansk som andetsprog fra første år i folkeskolen,« står der videre i telegrammet, som også er bragt i britiske The Guardian.

»De to sprog er på ingen måde ens.«

Seancen udspillede sig i forbindelse med, at statsministeren skulle afgive sin redegørelse om Rigsfællesskabet for 2023.

Det var her, Aki-Matilda Høegh-Dam indledte en længere tale på grønlandsk – og efterfølgende også besvarede spørgsmål på grønlandsk.

Erling Bonnesen (V), der styrede mødet fra formandsstolen, opfordrede hende til at gengive talen på dansk, hvilket hun nægtede.

Grønlænderens insisteren på ikke at tale dansk ledte til en kontant melding fra SFs Karsten Hønge:

»Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier,« sagde han, mens han pegede mod pressens tilhørerpladser i salen.

Han bemærkede under mødet, at Aki-Matilda Høegh-Dam er født i Danmark og taler flydende dansk, hvilket Reuters også har omtalt.

Aki-Matilda Høgh-Dam har siden bemærket overfor Ritzau, at der skal være plads til at tale grønlandsk i Folketingssalen.

»Det er et levn fra kolonitiden, at vi stadig kun taler dansk i salen. Hvis Danmark i virkeligheden var et rigsfællesskab, ville vi også kunne rumme hinandens sprog.«