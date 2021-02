»Jeg er her. Jeg er ikke en kat.«

En helt almindelig høring i en sag om en mand, der havde forsøgt at smugle varer og kontanter ud af USA, endte som alt andet end det, da en advokat-kat pludselig dukkede op på skærmen.

Siden er klippet af advokaten, der under den virtuelle høring blev fremvist som værende en kat på grund af et helt bestemt skærmfilter, endt med at blive delt igen og igen på de sociale medier, hvor folk morer sig over hele miseren (ja, mis-eren, red.) og advokatens tiltagende forvirring og lettere panik.

Det skriver LA Times.

Det var advokaten Rod Ponton fra Presidio County i delstaten Texas, der tirsdag mødte virtuelt op til høringen i sagen – og uforvarende endte med at fremstå som værende en kat.

»Hr. Ponton, jeg tror, du har tændt for en filter i videoindstillingerne,« lød det fra dommeren Roy Ferguson, der overværede høringen og efterfølgende har delt klippet fra den usædvanlige seance på Twitter.

I klippet kan man se, hvordan Rod Pontons øjne i katteform bliver store og ser lettere forvirret ud, mens han kæmper for at rette op på fejlen.

»Aaah. Vi prøver.. Vi prøver. Kan du høre mig, dommer,« lyder det derefter fra Rod Ponton.

»Jeg kan godt høre dig. Jeg tror, det er et filter,« svarer dommeren.

»Jeg ved ikke, hvordan man fjerner det. Jeg har min assistent her, og hun forsøger at gøre det,« forklarer Rod Ponton.

»Jeg er klar til at gå i gang med sagen,« tilføjer han, før han skynder sig at slå fast:

»Jeg er her. Jeg er ikke en kat.«

»Det kan jeg se,« lød det fra dommeren, som forsøgte at hjælpe advokaten med at fjerne filteret, mens de to andre tilstedeværende advokater så til med skæve smil.

Siden er klippet blevet delt tusinder og atter tusinder af gange på Twitter, hvor flere skriver, at det har »givet dem et tiltrængt grin,« mens andre skriver, at det lige så godt kunne være sket for dem.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

Til New York Times fortæller Rod Ponton, at han ikke selv var klar over, at klippet var gået viralt, da han ikke har en Twitterprofil, men han tager det med højt humør:

»Hvis jeg kan give dette land et grin et øjeblik i disse svære tider, som vi går igennem, er jeg glad for at gøre det på min bekostning,« fortæller han.

Hele optrinet opstod tilsyneladende, fordi advokaten havde brugt sin sekretærs computer. Til New York Times fortæller Rod Ponton, at hun er »dybt flov« over fejlen, der blev løst efter et minuts tid, hvorefter den 'rigtige' advokat kunne ses på skærmen.

På Twitter forklarer dommeren Roy Ferguson, at han har delt klippet for at vise, hvor dedikerede landets advokater er i en tid, hvor man må foretage virtuelle møder og gøre tingene anderledes.

Han tilføjer dog også et tip til virtuelle møder:

»Hvis et barn har brugt din computer, før du deltager i en virtuel høring, så tjek lige videoindstillingerne for at være sikker på, at filtrene er slået fra. Denne killing har lige fremsat en formel meddelelse i en sag i 394. distrikt,« skriver han.