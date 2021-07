Et klip af den tyske forbundspræsident, der udtrykker medfølelse med de mange, som har mistet familiemedlemmer og venner til de voldsomme oversvømmelser i landet, bliver delt igen og igen.

Men ikke på grund af noget, som han siger eller gør. Tværtimod skyldes det udelukkende det, der foregår i baggrunden.

Det skriver Bild og flere andre tyske medier.

Den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier lagde lørdag vejen forbi den vesttyske by Erftstadt, som er et af de steder, der den seneste tid er blevet hærget af massive oversvømmelser, som indtil videre i alt har kostet 156 mennesker i vores naboland livet.

Mens han var der, holdt han et pressemøde, hvor han for rullende kameraer udtrykte sin medfølelse for de mange, der har mistet, og han lovede at sende hjælp til dem, der er berørt af katastrofen.

Siden er klippet fra pressemødet blevet delt igen og igen på de sociale medier – men af en helt anden årsag.

For i baggrunden stod ministerpræsidenten i delstaten Nordhrein-Westfalen, Armin Laschet, der er leder af Det Kristelige Demokratiske Parti (CDU) og kandidat til kanslerposten efter sin partifælle, Angela Merkel.

Og dér kunne tv-seere se, hvordan han stod og grinte og lavede sjov med nogle af sine kolleger.

Dieses Foto von @MariusBecker @dpa ist maximal unglücklich für #Laschet.#Laschetlacht pic.twitter.com/6Fk4RtLY8k — Steffen Lüdke (@stluedke) July 17, 2021

Siden har mange på Twitter langet ud efter ham og kritiseret ham for at have opført sig 'upassende' og 'respektløst'.

Særligt har mange delt ordene:

»Du bliver ikke kansler, Armin.«

En af dem, der har kritiseret Armin Laschet, er generalsekretæren i partiet SDP, Lars Klingbeil, som på Twitter har skrevet:

»Jeg er virkelig målløs.«

Ich bin wirklich sprachlos. https://t.co/ai8nVBamvy — Lars Klingbeil

Selv har den tyske kanslerkandidat været ude at beklage sin opførsel. I et opslag på Twitter skriver han, at han 'takker forbundspræsidenten for hans besøg':

»De berørte skæbner ligger tæt på vores hjerter. Derfor beklager jeg endnu mere det indtryk, der blev skabt gennem denne samtale,« skriver han og fortsætter:

»Det var upassende, og jeg er ked af det.«

Rheinland-Pfalz er sammen med Nordrhein-Westfalen de to delstater, som er hårdest ramt af de ekstreme mængder nedbør, som tyske medier har beskrevet som de værste regnskyl i mands minde.