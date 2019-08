Guvernør Jay Inslee har valgt at trække sig fra kampen om at blive sit partis præsidentkandidat.

Det fortæller han i et tv-interview på MSNBC, skriver det politiske medie Politico.

Inslee, der siden 2013 har været guvernør i den nordvestlige delstat Washington, har ført en kampagne, der især har fokuseret på at bekæmpe de globale klimaforandringer.

Men han har måttet sande, at hans kandidatur ikke har formået at skabe begejstring blandt demokratiske vælgere.

- Det er blevet tydeligt for mig, at jeg ikke kommer til at bære fanen. Jeg bliver ikke præsident, siger han i det amerikanske tv-program "The Rachel Maddow Show" natten til torsdag dansk tid.

Washington-guvernøren har ikke i nogen meningsmåling fået mere end én procents opbakning. Samtidig har han heller ikke formået at indsamle penge nok, erkender han i interviewet.

Han tilføjer desuden, at han på nuværende tidspunkt ikke har tænkt sig at give sin opbakning til én af de 22 øvrige demokrater, der stadig er kandidater til nomineringen.

- Men jeg vil arbejde hårdt på, at vi som parti slår Donald Trump i 2020. Det må og skal være et kollektivt mål for os alle, siger Jay Inslee.

/ritzau/