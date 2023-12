En november med ekstraordinære temperaturer blev den sjette måned i træk med rekordhøj varme.

2023 bliver det varmeste år nogensinde målt.

Det bekræftes onsdag af EU's klimatjeneste, Copernicus, efter en "ekstraordinær" november, der blev den sjette måned i træk med rekordhøje temperaturer.

Sidste måned slog den hidtidige varmerekord for november og skubbede gennemsnittet for de globale temperaturer i 2023 til 1,46 grader over førindustriel tid.

Ved begyndelsen af FN's klimatopmøde COP28 i torsdags erklærede FN's generalsekretær, António Guterres, også 2023 for det varmeste år nogensinde målt.

2016 havde før rekorden som det varmeste år nogensinde målt.

To dage i november var tilmed to grader varmere i forhold til før industrialiseringen, hvor man begyndte at brænde kul og olie af. Det er første gang nogensinde, at sådanne dage er blevet målt.

Verdens ledere har forsøgt at bekæmpe klimaforandringerne med Parisaftalen, hvis mål er at begrænse stigningen af de globale temperaturer til under 2 - og helst ikke mere end 1,5 - grader i forhold til før industrialiseringen.

En del af stigningen er allerede sket. I øjeblikket har Jorden kurs mod en stigning på op mod 2,9 grader i dette århundrede i forhold til 1800-tallet.

- De ekstraordinære globale temperaturer i november, heriblandt to dage med temperaturer på to grader over det førindustrielle niveau, betyder, at 2023 er det varmeste år nogensinde målt, siger Samantha Burgess, chef for Copernicus.

Desuden mener videnskabsfolk, at data fra iskerner, årringe i træer og lignende peger på, at 2023 bliver det varmeste år i over 100.000 år.

Offentliggørelsen kommer på et tidspunkt, hvor forhandlere fra over 200 lande ved COP28 forsøger at udforme et fælles svar på de manglende fremskridt på klimaområdet.

Særligt fremtiden for fossile brændsler, den største klimasynder, er til debat. Guterres opfordrede før COP28 til en total udfasning af fossile brændsler.

/ritzau/AFP