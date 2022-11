Lyt til artiklen

En cyklists død i Berlin har fået lederne af det tyske parti 'De Grønne' til at anklage klimademonstranter for at bringe andres liv i fare.

Mandag blev en 44-årig kvinde nemlig påkørt og fastklemt under en betonblanderbil. Det skriver BBC.

Ifølge brandvæsnet var redningsfolkene lang tid at komme frem, fordi en klimaprotest afholdt af en gruppe kaldet Last Generation forsinkede trafikken.

»Enhver, der risikerer andres helbred og liv, mister al legitimitet og skader også selve klimabevægelsen. Nogle protester fra nogle grupper gør nu netop det,« lød det fra vicekansler i De Grønne, Robert Habeck, efter at nyheden om cyklistens død fredag brød ud.

Last Generation har bekræftet, at nogle af dens medlemmer havde iscenesat en protest flere kilometer fra ulykkesstedet.

De havde placeret sig på en bro over A100 – en større rute ind i den vestlige del af hovedstaden – hvilket betød, at politibetjente reducerede, hvad der normalt er en travl motorvej, til en enkelt vognbane.

I en pressemeddelelse sagde gruppen, at »hele mediesystemet« havde vendt sig mod dem og tilføjede, at deres medlemmer var fortvivlede over dødsfaldet.

»Vi ved, at vores protest er ubehagelig på mange måder. Hver dag konfronterer vi folk med det, vi alle gerne vil i normere,« lød det.