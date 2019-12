EU-lande og andre presser på for at få hævet ambitionerne om at skære ned på klimaskadelige udledninger.

Klimakonferencen COP25 i den spanske hovedstad, Madrid, kører lørdag på overtid.

Forhandlerne har været på arbejde hele natten, og nye udkast til en sluterklæring skal diskuteres, skriver nyhedsbureauet dpa.

COP25 skulle være sluttet fredag aften, men deltagerne fra 196 lande plus EU kunne ikke enes om formuleringerne i sluterklæringen.

Uenigheden handler blandt andet om kompensering til de fattige lande, der bliver ramt hårdt af klimaforandringer.

Deltagerne er også uenige om, hvorvidt man skal melde mere ambitiøse klimamål ud for 2030 i år.

Ifølge Parisaftalen, der blev indgået for fire år siden, skal målene for 2030 være på plads i 2020.

EU-landene vil have hævet ambitionerne, siger Finlands miljøminister, Krista Mikkonen, der ifølge nyhedsbureauet Reuters taler på vegne af EU.

Hun understreger, at det vil være "umuligt at tage afsted" fra Madrid uden at være enige om "et stærkt budskab" om behovet for at fordoble løfterne om at skære ned på klimaskadelige udledninger til næste år.

- Det er noget, omverdenen forventer af os, og vi skal lytte til deres opfordringer, siger hun.

Andre lande som Schweiz, Nepal, Norge, Uruguay og Marshall-øerne bakker op om kravet fra EU om at højne ambitionerne.

- Vi ved, hvad videnskaben siger, det er på tide at tage et stort skridt fremad. Dette møde må levere en klar opfordring til at forhøje ambitionerne i vores nationale handlingsplaner. Det må være hovedbudskabet, siger Norges miljøminister, Ola Elvestuen, ifølge nyhedsbureauet TT.

- Det forslag, vi har nu, kommer i stedet til at sende et budskab til omverdenen om, at vi ikke lytter til videnskaben.

Flere iagttagere mener, at de seneste udkast fra det chilenske COP25-formandskab mangler den form for forpligtelser, der kan sparke nyt liv i Parisaftalen.

John Nordbo, der er klimarådgiver hos Care Danmark, tvivler på, at den endelige aftale bliver ambitiøs.

Fredag formiddag blev fremlagt et udkast på fire sider, som ifølge John Nordbo bar præg af at være fyldt med elastik, så hvert punkt kunne tolkes bredt.

- Jeg må desværre sige, at lige nu tegner det ikke til et synderligt stærkt resultat, sagde han fredag til Ritzau.

Selv nogle af de deltagende lande har kritiseret, at enkelte lande blokerer for, at der kan opnås et mere ambitiøst resultat.

Det er mange gange tidligere sket, at klimaforhandlingerne slutter senere end ventet. Ved det seneste møde i Polen tog det forhandlerne et døgns tid ekstra at nå frem til en sluterklæring.

/ritzau/