Flere EU-lande vil ikke bryde sig om EU-Kommissionens klimaudspil, forudser klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der er lang vej igen mod et klimaneutralt EU i 2050, selv om Europa-Kommissionen onsdag har fremlagt et udspil, der lægger op til netop det.

Det erkender energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), som ved, at udspillet vil være svært at sluge for flere af medlemslandene i EU.

- Regeringen vil i det videre arbejde i EU presse på for en ambitiøs opfølgning på strategien, da alle EU-landene endnu ikke er med, siger Lilleholt i en skriftlig kommentar til udspillet.

Men udspillet fra kommissionen giver noget at bygge på, lyder vurderingen.

- Det er en stor sejr for Danmark, for EU og for klimaet. Vi har presset på for et ambitiøst udspil, der sætter klar retning mod klimaneutralitet, siger ministeren.

Det konkrete løfte fra ministeren er, at han vil arbejde "målrettet for at sætte en sidste salgsdato for benzin- og dieselbiler".

Desuden skal "vi skal have mere fart på udbygningen af vedvarende energi, blive mere energieffektive og skabe rammerne for endnu mere klimavenlige fødevarer".

/ritzau/