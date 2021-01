Undersøgelse fra FN tyder på, at den globale klima-græsrodsbevægelse stadig vinder mere og mere frem.

Næsten to tredjedele af 1,2 millioner mennesker, som har deltaget i en af FN's globale meningsundersøgelser, mener, at menneskeheden står over for en alvorlig klimakrise.

Både unge og gamle såvel som rige og fattige i de 50 lande, hvor undersøgelsen er foretaget, skulle i undersøgelsen også tage stilling til forskellige politiske muligheder og reaktioner på krisen.

Det oplyser forskere fra FN's Udviklingsprogram, UNDP, og Oxfords Universitet.

Undersøgelsen tyder klart på, at den globale klima-græsrodsbevægelse, som begyndte at få stor international opmærksomhed i 2019 - blandt andet inspireret af den dengang 16-årige svenske aktivist Greta Thunberg - stadig vinder mere og mere frem.

Dette sker på trods af pandemien, som har skubbet klimaet lidt i baggrunden, hedder det.

- Bekymringen over klimakrisen er langt mere udbredt, end vi har været klar over, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Stephen Fisher, der er sociolog på Oxfords Universitet.

- Det store flertal af dem, som anerkender en alarmerende klimakrise, ønsker hurtig og koordineret handling.

Undersøgelsen er foretaget med en app, som har givet folkene bag undersøgelsen adgang til demografiske grupper, som normalt ikke ville have deltaget i en offentlig meningsmåling.

På det nationale plan udtrykte over 80 procent af de adspurgte i Storbritannien, Italien og Japan dyb bekymring for klimakrisen og den globale opvarmning, der har øget antallet og graden af hedebølger, tørker og oversvømmelser samt skabt mere ekstreme vejrforhold og fået verdenshavene til at stige.

Frankrig, Tyskland, Sydafrika og Canada er tæt på at have de samme tal. Her var det over tre fjerdedele af de adspurgte, som betegner truslen som en "global krise"."

I USA og Canada var der respektivt 11 og 12 procent flere kvinder end mænd, som udtrykte stærk bekymring over klimakrisen.

/ritzau/AFP