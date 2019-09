En norsk seniorforsker har gennemgået flere påstande fra Greta Thunbergs FN-tale.

Da den 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg holdt en lidenskabelig tale i mandags ved FN's Generalforsamling, holdt de væsentligste pointer vand.

Det vurderer Maria Sand, der er seniorforsker ved Cicero (Center for Klimaforskning), som det norske medie Nettavisen har bedt faktatjekke talen.

Thunbergs tale har mødt en del opbakning, mens andre har været mere skeptiske. Herhjemme har Dansk Folkepartis Søren Espersen for eksempel skrevet på Twitter, at Greta Thunberg bør slappe af.

I talen sagde hun blandt andet, at "mennesker lider, mennesker dør, hele økosystemer kollapser. Vi befinder os på randen af en masseudryddelse."

Her vurderer Maria Sand, at Thunberg referer til en rapport fra det internationale naturpanel IPBES.

- Rapporten fortæller, at flere arter er truet af udryddelse nu end på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie. For eksempel er 40 procent af alle hvirveldyr på, næsten en tredjedel af koraller og over en tredjedel af havpattedyr truet.

- Der er flere forskere, som i forbindelse med rapporten har udtalt, at vi står overfor den sjette masseudryddelse, lyder svaret fra Maria Sand.

I svaret kommer Maria Sand på denne måde ikke direkte ind på Thunbergs henvisning til menneskers død som følge af klimaforandringer.

Nettavisens faktatjek fortsætter på samme måde med en gennemgang af påstanden om, at man selv med en halvering af de nuværende drivhusgasudslip kun har 50 procent chance for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Denne påstand medgiver Maria Sand også, og i de fleste tilfælde understøtter hun Thunbergs udtalelser fra talen som sande.

Greta Thunberg begyndte for over et år siden sin skolestrejke for klimaet ved at blive væk fra undervisningen hver fredag og i stedet demonstrere for klimaet foran Riksdagen i Stockholm.Elever og studerende i det meste af verden har ladet sig inspirere af Greta Thunberg.Hun var frontfigur, da millioner af mennesker fredag i sidste uge demonstrerede for klimaet i over 100 lande.

/ritzau/