Allerede nu er næbdyret forsvundet fra op mod 40 procent af dets tilholdssteder, viser ny, dyster rapport.

Langvarig tørke og andre konsekvenser af klimaforandringer skubber Australiens unikke bestand af næbdyr mod udryddelse.

Sådan lyder advarslen fra et hold forskere i en ny rapport, der er blevet offentliggjort mandag.

Næbdyret, der holder til ved floder, er allerede forsvundet fra op mod 40 procent af dets tilholdssteder på Australiens østkyst. Det er ifølge forskerne sket som følge af tørke, landrydning, forurening og bygning af dæmninger, som fragmenterer dyrets levesteder.

Forskerne forudser, at hvis de nuværende trusler fortsætter, så vil antallet af næbdyr falde yderligere mellem 47 og 66 procent i løbet af de næste 50 år.

Og hvis man tager højde for fremskrivninger om en forværring af klimaforandringer, kan antallet af det æglæggende pattedyr falde op til 73 procent inden 2070, skriver forskerne i deres rapport.

Næbdyret beskrives som "tæt på truet" af International World Conservation Union (IUCN), hvis formål er at fremme bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer.

Men forskerne fra Center for Økosystemvidenskab på New South Wales' Universitet siger, at ødelæggelser af flodsystemer forårsaget af mange års nedbør og høje temperaturer har forværret udsigterne for dyret.

/ritzau/AFP