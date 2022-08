Lyt til artiklen

Flyet styrede ned for 54 år siden.

Et Piper Cherokee-fly styrtede ned den 30. juni 1968 i de schweiziske alper. Ombord var en lærer, en sundhedsarbejder og hans søn.

Og nu 54 år efter har man fundet vraget. Det skriver den schweiziske avis 24 Heures.

Vraget er blevet fundet på en gletsjer, oplyser schweizisk politi.

De tre ofre blev bjerget fra vraget, men flykroppen blev aldrig fjernet og forsvandt senere i isen på den over 20 kilometer lange Aletsch-gletsjer, nær de to bjerge Jungfrau og Mönch, som er godt 4.000 meter høje.

De seneste år er gletsjeren skrumpet, formentlig som følge af klimaforandringerne, og torsdag opdagede en bjergguide, at dele af flyvraget var dukket op igen, skriver den schweiziske avis 24 Heures.

»På tidspunktet for ulykken for mere end 50 år siden var de tekniske midler til at bjærge flyvrag i vanskeligt terræn begrænsede. På grund af gletsjernes afsmeltning, især om sommeren, er det derfor muligt, at andre stykker eller vragstykker kan frigives fra isen,« sagde politiet.

»I tilfælde af opdagelse må disse elementer ikke håndteres på egen hånd for at undgå risiko for skader. De skal afmærkes og straks anmeldes til politiet.«

Det er på grund af klimaforandringer og gletsjerens afsmeltning, at man nu kan se, hvor flystykkerne blev fundet.