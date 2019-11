Klovnefisken skal tilpasse sig, mens dens levesteder svinder ind. Men det får den svært ved, mener forskere.

Den farvestrålende klovnefisk kendt fra blandt andet Pixar-filmhittet "Find Nemo" er særdeles udsat for klimaforandringer.

Fiskeartens særlige forplantningscyklus er meget afhængig af stabile levesteder. Det viser et nyt studie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Og koralrev, som er afgørende for klovnefisken, er truet af både opvarmningen af verdenshavene og forurening.

Et fransk forskerhold observerede klovnefiskene igennem ti år ud for det østlige Papua Ny Guinea. Holdet fastslog, at fiskene er meget afhængige af en særlig måde at finde en mage.

Men på grund af klimaforandringer vil klovnefisken få brug for at tilpasse sig hurtigt, og det kan blive svært, skriver AFP.

Klovnefisk kan leve det meste af livet i og omkring den samme søanemone, som er et dyr i familie med brandmænd.

I et symbiotisk forhold tiltrækker klovnefisken andre fisk til søanemonen, som lammer fiskene med giftige tentakler og æder dem.

I hver anemone holder en hunklovnefisk til, en seksuelt aktiv hanklovnefisk samt flere andre hanner, der ikke er seksuelt aktive, beskriver forskerne.

- Når hunnen dør, bliver hannen til en hun, og den største af de ikke-seksuelt aktive hanner bliver seksuelt aktiv, siger forskeren Benoit Poujol fra franske CNRS (Le Centre National de la Recherche Scientifique, red.) til AFP.

- Klovnefisken har ikke den nødvendige genetiske variation, der vil tillade den at tilpasse sin forplantningsmåde til miljømæssige indskrænkninger.

Ifølge mediet Live Science havde klovnefisken i 2016 ikke status som truet. Men flere nye studier har sat fokus på dens sårbare levevis.

Et andet studie viste ifølge britiske The Guardian i 2017, at klovnefisk, der levede i koralrev, som var blevet udsat for blegning som følge af vejrfænomenet El Niño, lagde færre funktionsdygtige æg.

FN's klimapanel, IPCC, anslog sidste år, at med en global opvarmning på 1,5 grader celsius, vil mindst 70 procent af koralrevene på verdensplan forsvinde.

/ritzau/