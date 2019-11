De seneste ugers brande på Australiens østkyst får fredag hundredvis på gaden i Sydney og flere andre byer.

Demonstranter er på gaden i den australske storby Sydney for at gøre opmærksom på klimaforandringerne og konsekvenserne af de omfattende skovbrande i landet.

Hundredvis af aktiviser og skoleelever har fredag lokal tid samlet sig foran det konservative regeringsparti Liberal Partys hovedkvarter i Sydney.

Det sker, mens byen er indhyllet i røg fra brandene på den australske østkyst.

Med sig har de skilte med påskriften: "I brænder vores fremtid".

Demonstrationerne er blusset op som følge af brandene, der de seneste uger har kostet seks personer livet og ødelagt hundredvis af hjem.

Tørke, stærk vind og temperaturer, der er høje for årstiden, har været med til at forværre brandene.

Demonstrationerne er rettet mod den australske premierminister, Scott Morrison, som gentagene gange har afvist enhver kobling mellem brandene og klimaforandringer. Samtidig har han forsvaret sin støtte til landets kulindustri.

- Vores regerings manglende handling på klimaområdet har forværret bushbrandene, siger Shiann Broderick, der er en af initiativtagerne til demonstrationen i Sydney.

- Mennesker lider. Lokalsamfund som vores bliver ødelagt. Og sommeren er ikke engang begyndt endnu.

Lignende demonstrationer er planlagt i flere andre australske byer, herunder Melbourne og Brisbane.

Australien har med sin befolkning på blot 25 millioner en lav udledning af drivhusgasser sammenlignet med verdens største udledere.

Men til gengæld er Australien et af de lande i verden, der eksporterer mest kul.

- Der er ikke på nogen måde videnskabeligt troværdigt, at Australien, der er ansvarlig for 1,3 procent af udledningen af drivhusgasser, kan have gjort noget, der på nogen tænkelig måde direkte skulle have påvirket brandene, lød det tidligere på måneden fra Scott Morrison.

/ritzau/AFP