Organisationerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil have stoppet nye udbygninger af olie- og gasfelter.

Tirsdag skal en byret i Oslo behandle en sag, hvor klimaaktivister forlanger at få stoppet udvindingen af olie og gas fra nye felter i Norge.

Søgsmålet gælder regeringens godkendelse af planer for udbygning og drift af de nye oliefelter Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsøen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Organisationerne Greenpeace og Natur og Ungdom mener, at godkendelserne bryder med krav udstukket af Højesteret i forbindelse med afgørelsen af et andet søgsmål.

Greenpeace og Natur og Ungdom forlanger også et midlertidigt påbud, som betyder, at udbygningerne kan ende med at blive sat på pause, mens sagen bliver endeligt afklaret i retssystemet.

Sagen forventes at vare frem til onsdag 6. december.

Olie- og Energiministeriet i Norge mener ifølge NTB ikke, at godkendelsen strider med loven.

Staten blev i forbindelse med et lignende søgsmål frifundet på alle punkter i 2020.

Retten mente dengang ikke, at tildelinger af olielicenser i Barentshavet i 2016 var hverken brud på grundlovens miljøparagraf eller på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som søgsmålene hævdede.

Retten mente derimod, at det først og fremmest er, hvis ikke staten iværksætter klimatiltag, at bestemte paragraffer kan bruges. Dommerne henviste blandt andet til, at staten har iværksat en række klimatiltag og sat sig som mål at nedbringe klimaaftrykket.

Organisationerne mener dog, at dommen slog fast, at staten ikke bare har ret, men også pligt til at nægte nye oliefelter af hensyn til klimaet og miljøet. De mener ligeledes, at staten har pligt til at udrede nye oliefelters klimapåvirkning, før de godkendes.

Det er det, de nu vil have afprøvet ved en domstol.

Organisationerne bygger deres tolkning på en gennemgang, som Norges Institution for Menneskerettigheder (NIM) står bag.

Nim er et uafhængigt offentlig organ underlagt Stortinget.

/ritzau/