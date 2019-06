Hundredevis af klimaaktivister stormede lørdag en af Tysklands største kulminer - Garzweiler.

Det skete grundet stor utilfredshed med den tyske regerings manglende tiltag mod klimaforandringer.

»Det er vigtigt at øge presset på regeringen,« siger aktivisten, Selma Schubert, til Nyhedsbureauet AP og tilføjer:

»Regeringen gør ikke nok for at hindre klimaforandringer.«

Trods politiafspørringer lykkedes det aktivisterne at storme kulminen. Foto: INA FASSBENDER

Tysk politi beordrede aktivisterne at forlade området på grund af farer, der potentielt kunne være livsfarlige.

Aktivisterne vendte dog det døve øre til og formåede at trænge igennem politiafspærringerne.

Ifølge AP skulle flere politibetjente være kommet til skade i forbindelse med sammenstødet med aktivisterne.

Dette er dog endnu ikke blevet bekræftet.

Tysk politi fjernede flere aktivister fra området. Foto: THILO SCHMUELGEN

De fremmødte aktivister blokerede tidligere på lørdag den vej, som bruges til at transporterer kul til og fra minen.

Aktivisterne havde medbragt bannere og sang sange, der opfordrer til handling mod klimaforandringerne.

Ifølge den tyske klimaaktivistgruppe Bund, tog mere end 8.000 del i protesterne.

Kulminen Garzweiler er de seneste år blevet fokus for klimaprotester, fordi firmaet der driver kulminen, har truet med at fælde nærliggende skov for at udvide minen.